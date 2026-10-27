Pokémon Unite chiude i battenti su Nintendo Switch e mobile: ecco quando verranno spenti i server

Il gioco è stato supportato in tutti questi anni con aggiornamenti regolari che hanno introdotto nuovi Pokémon giocabili, oltre a elementi per la personalizzazione gratuiti e acquistabili tramite la valuta premium del gioco. Purtroppo, nonostante un ottimo sprint iniziale, evidentemente il titolo ha progressivamente perso la sua presa sul pubblico. Un primo segnale concreto era arrivato indirettamente quest'estate da The Pokémon Company, che aveva annunciato l'esclusione del gioco dalle competizioni ufficiali internazionali Pokémon a partire dal prossimo anno.

Pokémon Unite era stato pubblicato su Nintendo Switch a luglio del 2021, seguito dalle versioni mobile iOS e Android a settembre dello stesso anno. Per chi non lo conoscesse, si tratta di un MOBA free-to-play che vede due squadre di cinque giocatori affrontarsi in arene dedicate, controllando alcuni dei mostriciattoli più celebri della serie Pokémon. L'obiettivo è accumulare punti segnando nei canestri avversari, nel frattempo facendo salire di livello ed evolvere i propri Pokémon nel corso delle partite così da sfruttare abilità sempre più potenti per conquistare la vittoria.

The Pokémon Company e gli sviluppatori di TiMi Studio Group hanno annunciato che tra pochi mesi Pokémon Unite chiuderà i battenti . Restano ancora pochi mesi per giocarci: i server andranno definitivamente offline il 23 marzo 2027 .

Le varie fasi da qui alla chiusura dei server, incluso un ultimo grande aggiornamento

La notizia è stata comunicata attraverso il sito ufficiale del gioco, dove The Pokémon Company ha ringraziato la community per il supporto ricevuto nel corso degli anni. Gli sviluppatori hanno confermato che Pokémon Unite resterà disponibile fino alle 01:00 italiane del 23 marzo 2027 sia su Nintendo Switch che su dispositivi mobile.

Il percorso verso la chiusura sarà scandito da diverse tappe. Da oggi non è più possibile acquistare le gemme Heos, la valuta premium del gioco, mentre gli utenti che ne possiedono ancora potranno spenderle fino allo spegnimento definitivo dei server. Nella stessa data sono stati inoltre bloccati i nuovi abbonamenti al Club Unite e i relativi rinnovi automatici, anche se gli iscritti attuali continueranno a ricevere i benefici previsti fino alla scadenza naturale del proprio piano.

Prima dell'addio definitivo è previsto anche un ultimo aggiornamento, in arrivo il 12 novembre. L'update introdurrà un evento speciale celebrativo e una modalità archivio, che consentirà ai giocatori di ottenere numerosi contenuti pubblicati nel corso degli anni, comprese licenze Unite e Holowear distribuiti in precedenza.

The Pokémon Company ha inoltre confermato che il torneo competitivo Pokémon Unite Aeos Crown 2027 si svolgerà regolarmente a Tokyo, con le qualificazioni in partenza il 5 dicembre 2026. Gli sviluppatori hanno dichiarato di voler continuare a supportare la scena competitiva fino agli ultimi mesi di attività del gioco.

Una volta terminato il servizio non sarà più possibile accedere al titolo né partecipare alle lotte online, quindi in pratica non sarà più possibile giocarci. Tuttavia, i giocatori che avranno scaricato entro il 23 marzo 2027 tutti i dati necessari potranno continuare a utilizzare la modalità archivio per consultare parte dei propri progressi e alcuni contenuti di gioco anche dopo la chiusura dei server. Si tratta di una soluzione pensata per preservare almeno in parte la memoria di un progetto che, per quasi sei anni, ha rappresentato uno degli spin-off più ambiziosi del franchise Pokémon.