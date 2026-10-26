Golden Joystick Awards, ecco i finalisti della categoria Ultimate Game of the Year

Sono stati annunciati i finalisti della categoria Ultimate Game of the Year per i Golden Joystick Awards: dodici giochi che rappresentano il meglio di ciò che l'industria videoludica ha prodotto nel corso di quest'anno, e che si sfideranno per ottenere l'importante riconoscimento.
Gli organizzatori dell'evento hanno aperto le votazioni, che si concluderanno il 30 ottobre, mentre la cerimonia di premiazione si terrà il prossimo 11 novembre a partire dalle 18.30, ora italiana: sarà allora che scopriremo chi ha vinto.
Come spesso accade, la lista dei finalisti per la categoria Ultimate Game of the Year dei Golden Joystick Awards non mancherà di scontentare qualcuno, e pesa in particolare l'assenza di Gears of War: E-Day, che avrebbe sicuramente meritato una possibilità di competere per il titolo.
Come probabilmente ricorderete, lo scorso anno il premio di gioco dell'anno è stato vinto da Clair Obscur: Expedition 33, che per l'occasione si è portato a casa anche altri sei importanti riconoscimenti.
I finalisti dell'edizione 2026
Andiamo però a vedere chi sono i finalisti di questa edizione: da Control Resonant a The Blood of Dawnwalker, da Forza Horizon 6 a Pokémon Pokopia, sembra proprio che stavolta la varietà la faccia da padrone.
Golden Joystick Awards 2026, i finalisti della categoria Ultimate Game of the Year
- 007 First Light
- Big Walk
- Control Resonant
- Crimson Desert
- Dispatch
- Forza Horizon 6
- Phantom Blade Zero
- Pokémon Pokopia
- Pragmata
- Resident Evil Requiem
- Star Wars: Galactic Racer
- The Blood of Dawnwalker
Una lista diversa dal solito
Dicevamo della varietà: di fianco ad alcuni fra gli action adventure più interessanti dell'anno, incluso il nuovissimo Phantom Blade Zero, che ha conquistato la critica internazionale, nella lista troviamo esperienze alternative come Pokémon Pokopia e Big Walk.
Spesso bistrattati all'interno di eventi simili, ci sono inoltre due notevoli rappresentanti del filone dei giochi di guida, vale a dire Forza Horizon 6 e Star Wars: Galactic Racer, che interpretano il genere in maniera differente ma ugualmente intrigante.
Dopodiché troviamo due fra le ultime produzioni di Capcom, ovverosia Resident Evil Requiem e Pragmata, e un paio di outsider come The Blood of Dawnwalker e Crimson Desert: action RPG ricchi di contenuti e caratterizzati da un approccio diverso dal solito.