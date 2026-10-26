Golden Joystick Awards, ecco i finalisti della categoria Ultimate Game of the Year

Sono stati annunciati i finalisti della categoria Ultimate Game of the Year per i Golden Joystick Awards: dodici giochi che rappresentano il meglio di ciò che l'industria videoludica ha prodotto nel corso di quest'anno, e che si sfideranno per ottenere l'importante riconoscimento.

Gli organizzatori dell'evento hanno aperto le votazioni, che si concluderanno il 30 ottobre, mentre la cerimonia di premiazione si terrà il prossimo 11 novembre a partire dalle 18.30, ora italiana: sarà allora che scopriremo chi ha vinto.

Come spesso accade, la lista dei finalisti per la categoria Ultimate Game of the Year dei Golden Joystick Awards non mancherà di scontentare qualcuno, e pesa in particolare l'assenza di Gears of War: E-Day, che avrebbe sicuramente meritato una possibilità di competere per il titolo.

Come probabilmente ricorderete, lo scorso anno il premio di gioco dell'anno è stato vinto da Clair Obscur: Expedition 33, che per l'occasione si è portato a casa anche altri sei importanti riconoscimenti.