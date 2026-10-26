Phantom Blade Zero conquista la critica internazionale: pioggia di voti eccellenti per l'action di S-GAME

L'embargo sulle recensioni è ufficialmente scaduto e i giudizi della stampa internazionale su Phantom Blade Zero delineano il profilo di un debutto trionfale. L'ambizioso action sviluppato dallo studio cinese S-GAME ha fatto breccia tra i critici di tutto il mondo, raccogliendo una serie impressionante di valutazioni massime e piazzandosi stabilmente nella fascia dell'eccellenza.
A trainare l'entusiasmo della critica sono state la spettacolarità e la fluidità delle coreografie di combattimento ispirate alle arti marziali cinesi, accompagnate da una direzione artistica dark fantasy di grande impatto visivo.
Tra "capolavoro generazionale" e qualche voce isolata
Tra i pareri più entusiasti spicca il verdetto di The Outerhaven Productions, che ha assegnato al titolo il voto massimo di 5/5 celebrando la passione e la cura riposta dagli sviluppatori:
"Dopo aver atteso Phantom Blade Zero per tutti questi anni e averlo giocato da cima a fondo, è evidente come S-GAME abbia riposto un amore autentico nella creazione di questo capolavoro. Il sistema di combattimento, la narrazione, il mondo di gioco e il modo in cui la cultura cinese è intessuta all'interno di questo dark fantasy convergono in qualcosa di speciale. Phantom Blade Zero è un gioco generazionale che chiunque apprezzi i titoli d'azione e avventura deve assolutamente giocare."
Di tenore opposto, e attualmente la valutazione più severa registrata a livello globale, è il parere espresso da Eurogamer, che ha assegnato un 3/5 puntando il dito su alcune incertezze di fondo:
"Phantom Blade Zero centra il suo obiettivo di creare un combattimento in stile kung-fu meravigliosamente fluido e cinematografico, ma problemi di bilanciamento e di rifinitura qualitativa finiscono in definitiva per offuscarne la brillantezza."
Il giudizio del nostro Fabio Di Felice su Multiplayer.it è a metà tra questi estremi: ha assegnato un 8.5 su 10 con la recensione di Phantom Blade Zero, elogiando il sistema di combattimento frenetico e le boss fight, che definisce "tra le migliori dell'anno". Convincono anche le armi, con alcune di queste che dispongono anche di meccaniche originali. A chiudere i "Pro" ci sono grafica e sonoro, che garantiscono un "colpo d'occhio notevole e musiche eccezionali". Ovviamente c'è anche qualche dettaglio da rivedere, come la narrazione che non ha convinto e un po' di sbavature: prima di tutto il gioco tende a dare troppo valore alla spettacolarità anche a costo di perdere in precisione, inoltre in alcuni frangenti il gioco meritiva di essere "asciugato e rifinito meglio".
La panoramica delle recensioni internazionali
Al di là delle singole riserve, la quasi totalità delle testate internazionali ha premiato il titolo con voti compresi tra l'8,5 e il 10 pieno. Di seguito vi proponiamo la carrellata di alcuni dei voti assegnati a Phantom Blade Zero:
- Multiplayer.it - 8.5 / 10
- The Outerhaven Productions - 5 / 5
- Saudi Gamer - 5 / 5
- PCGamesN - 10 / 10
- Sirus Gaming - 10 / 10
- But Why Tho? - 10 / 10
- Gamersky - 9.8 / 10
- DualShockers - 9.5 / 10
- PSX Brasil - 95 / 100
- SavePoint Gaming - 9.5 / 10
- MeuPlayStation - 92 / 100
- INVEN - 9.2 / 10
- TheSixthAxis - 9 / 10
- GameRant - 9 / 10
- Push Square - 9 / 10
- Gameblog - 9 / 10
- Press Start - 9 / 10
- GamingBolt - 9 / 10
- Oyungezer Online - 9 / 10
- Gameliner - 4.5 / 5
- Console Creatures - 9 / 10
- GAMINGbible - 9 / 10
- One More Game - 9 / 10
- IGN Portugal - 9 / 10
- Noisy Pixel - 8.5 / 10
- GAMES.CH - 85%
- Atarita - 84 / 100
- Checkpoint Gaming - 8 / 10
- Dexerto - 4 / 5
- Glitched Africa - 8 / 10
- Eurogamer - 3 / 5
Un verdetto corale che premia il lungo ciclo di sviluppo del progetto e proietta Phantom Blade Zero tra le esperienze action più acclamate e incisive della stagione videoludica. Al momento della scrittura, la media su Metacritic è di 88/100, mentre su Opencritic è di 91/100.