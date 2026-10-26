Phantom Blade Zero conquista la critica internazionale: pioggia di voti eccellenti per l'action di S-GAME

A trainare l'entusiasmo della critica sono state la spettacolarità e la fluidità delle coreografie di combattimento ispirate alle arti marziali cinesi, accompagnate da una direzione artistica dark fantasy di grande impatto visivo.

L'embargo sulle recensioni è ufficialmente scaduto e i giudizi della stampa internazionale su Phantom Blade Zero delineano il profilo di un debutto trionfale. L'ambizioso action sviluppato dallo studio cinese S-GAME ha fatto breccia tra i critici di tutto il mondo, raccogliendo una serie impressionante di valutazioni massime e piazzandosi stabilmente nella fascia dell'eccellenza.

Tra "capolavoro generazionale" e qualche voce isolata

Tra i pareri più entusiasti spicca il verdetto di The Outerhaven Productions, che ha assegnato al titolo il voto massimo di 5/5 celebrando la passione e la cura riposta dagli sviluppatori:

"Dopo aver atteso Phantom Blade Zero per tutti questi anni e averlo giocato da cima a fondo, è evidente come S-GAME abbia riposto un amore autentico nella creazione di questo capolavoro. Il sistema di combattimento, la narrazione, il mondo di gioco e il modo in cui la cultura cinese è intessuta all'interno di questo dark fantasy convergono in qualcosa di speciale. Phantom Blade Zero è un gioco generazionale che chiunque apprezzi i titoli d'azione e avventura deve assolutamente giocare."

Di tenore opposto, e attualmente la valutazione più severa registrata a livello globale, è il parere espresso da Eurogamer, che ha assegnato un 3/5 puntando il dito su alcune incertezze di fondo:

"Phantom Blade Zero centra il suo obiettivo di creare un combattimento in stile kung-fu meravigliosamente fluido e cinematografico, ma problemi di bilanciamento e di rifinitura qualitativa finiscono in definitiva per offuscarne la brillantezza."

Il giudizio del nostro Fabio Di Felice su Multiplayer.it è a metà tra questi estremi: ha assegnato un 8.5 su 10 con la recensione di Phantom Blade Zero, elogiando il sistema di combattimento frenetico e le boss fight, che definisce "tra le migliori dell'anno". Convincono anche le armi, con alcune di queste che dispongono anche di meccaniche originali. A chiudere i "Pro" ci sono grafica e sonoro, che garantiscono un "colpo d'occhio notevole e musiche eccezionali". Ovviamente c'è anche qualche dettaglio da rivedere, come la narrazione che non ha convinto e un po' di sbavature: prima di tutto il gioco tende a dare troppo valore alla spettacolarità anche a costo di perdere in precisione, inoltre in alcuni frangenti il gioco meritiva di essere "asciugato e rifinito meglio".