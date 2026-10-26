Instagram arriva su Apple TV: ora potete guardare i Reel direttamente sul televisore

L'app di Instagram è ufficialmente disponibile per Apple TV, permettendovi di accedere ai diversi contenuti comodamente e direttamente dal televisore. Una novità che rende la visione di Reel, video e post ancora più coinvolgente, offrendo la possibilità di godersi i contenuti su uno schermo più grande e di condividerli con amici e familiari, senza dover ricorrere allo smartphone.
Come scaricare l’app
Prima di tutto, se siete interessati, potete trovare Instagram nell'App Store di Apple TV, precisamente a questo link. Sappiate, però, che richiede tvOS 26.0 o versioni successive. L'app consente di accedere ai principali contenuti della piattaforma, dalla scoperta di nuovi video ai post. Se poi volete sedervi comodamente e guardare i Reel in compagnia di amici o familiari, adesso potrete farlo direttamente sul televisore.
Come potete vedere da alcuni screenshot, l'interfaccia si adatta in modo naturale alle dimensioni dello schermo, offrendo un'esperienza di utilizzo quanto più possibile intuitiva e piacevole, soprattutto per la visione dei contenuti.
L'app era inizialmente in fase di test su alcuni dispositivi, come Amazon Fire TV nel 2025 e Google TV nel febbraio 2026, in alcuni Paesi. A giugno, Meta ha poi spiegato di voler portare sulla piattaforma anche video più lunghi, serie a episodi e trasmissioni in diretta.
I nuovi dispositivi Apple
A proposito di Apple TV, ricordiamo che pochi giorni fa Apple ha presentato i nuovi dispositivi con chip A19 e altre novità pensate per offrire un'esperienza più immersiva. Tuttavia, le funzionalità basate su Siri AI, che rappresentavano uno dei principali punti di forza dei nuovi prodotti, non sono disponibili in Europa a causa delle limitazioni legate al DMA. Si tratta, quindi, di un prodotto che arriva sul nostro mercato con un'esperienza purtroppo parziale.
In ogni caso, i nuovi dispositivi godono di prestazioni migliorate grazie al nuovo chip, con una CPU fino al 50% più veloce e prestazioni grafiche fino a due volte superiori rispetto alla generazione precedente.