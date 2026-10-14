Nuova Apple TV 4K ufficiale, ma senza Siri AI e le sue funzionalità in Europa

Apple ha presentato la nuova Apple TV 4K con alcune novità pensate per offrire un'esperienza ancora più immersiva, nonché prestazioni più veloci. Tuttavia, uno dei punti di forza avrebbe dovuto essere proprio Siri AI, insieme alle funzionalità basate sull'intelligenza artificiale. Queste, però, non saranno disponibili in Europa a causa delle limitazioni legate al DMA. Il risultato è un prodotto che rischia di arrivare sul mercato europeo con un'esperienza parziale , impedendoci di sfruttarne appieno le potenzialità, almeno per il momento.

Novità e miglioramenti

Apple presenta la nuova Apple TV 4K come un dispositivo pensato per offrire l'esperienza home theater più coinvolgente di sempre. A contribuire sono prestazioni migliorate grazie al nuovo chip A19, che offre una CPU fino al 50% più veloce e prestazioni grafiche fino a due volte superiori rispetto alla generazione precedente. Il risultato è un'esperienza complessivamente più fluida e reattiva, dalla navigazione tra i menu alla riproduzione di animazioni più scorrevoli. Inoltre, il chip include anche un nuovo decoder AV1 dedicato, per uno streaming di alta qualità usando meno larghezza di banda.

Come vi abbiamo anticipato in precedenza, anche il nuovo telecomando Siri Remote presenta alcune novità. Il design rimane invariato, ma ora è possibile attivare un'opzione che permette al telecomando di riprodurre un suono in caso di smarrimento. È anche compatibile con l'app Dov'è, grazie alla funzione "Posizione precisa".

La funzione di rilevamento

Inoltre, abbinando i dispositivi HomePod potrete creare una configurazione audio surround a quattro altoparlanti per un'esperienza di ascolto da cinema. La nuova Apple TV 4K può trasformarsi anche in un efficiente hub domestico: potrete controllare i dispositivi smart della casa direttamente dal televisore e ricevere notifiche, ad esempio, quando qualcuno suona al campanello, se utilizzate un modello compatibile, così da vedere chi si trova alla porta.

Apple TV 4K

Tuttavia, il dispositivo era stato pensato anche per sfruttare Siri AI che, come saprete, non è disponibile in Europa a causa del DMA. Manca quindi una parte delle funzionalità più interessanti, che non potremo provare, almeno per il momento. Grazie a Siri AI, infatti, sarebbe possibile porre domande all'assistente e usufruire di un'esperienza ancora più interattiva.