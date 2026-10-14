Destiny 1 sbarca su PC a 4K e 60 FPS grazie a un progetto dei fan: persino il capo di Bungie approva

L'iniziativa ha avuto un'eco tale da raggiungere i vertici di Bungie, suscitando la reazione pubblica e ironica dello stesso Josh Deane , Head of Product dello studio e General Manager di Marathon.

L'assenza del primo capitolo di Destiny su PC ha rappresentato per anni uno dei più grandi rimpianti per la community della serie. A colmare questa storica lacuna ci ha pensato un gruppo di sviluppatori indipendenti dedicati alla preservazione videoludica, riuscendo a far girare l'originale Destiny 1 su PC con comparto tecnico rimodernato e supporto completo.

Il video a 4K e 60 FPS e la reazione a sorpresa di Josh Deane

A mostrare i progressi del progetto è stato lo YouTuber Flummoxed, che ha pubblicato una dimostrazione del gioco in esecuzione su PC a risoluzione 4K, con campo visivo a 105 FOV e un framerate superiore ai 60 FPS, mettendo in luce un comportamento del software quasi del tutto fedele all'esperienza originale. La clip è stata rapidamente rilanciata su Twitter dal profilo @DestinyNostalgia, attirando l'attenzione di Deane, che ha ricondiviso il filmato commentando divertito: "Sembra un bel gioco, chissà se avrà successo..."

Ciò che colpisce maggiormente della vicenda è l'assenza di qualsiasi diffida o azione legale da parte della software house. In una fase in cui la nuova dirigenza di Bungie ha promesso di impegnarsi per ripristinare i contenuti tagliati di Destiny 2 (pur senza svilupparne di inediti), le parole di Deane sono state interpretate da una fetta della community e da vari content creator - tra cui lo YouTuber Aztecross - come un possibile segnale d'interesse verso il capitolo originale.

Sul social network Bluesky, lo sviluppatore principale del progetto, noto come aknumbers, ha commentato la visibilità ricevuta definendola ironicamente "il secondo post della mia serie 'sta per succedere la cosa più divertente possibile'".