Kingdom Come Deliverance II scontatissimo su Instant Gaming è un'epopea medievale da non perdere

Realismo storico, combattimenti all'arma bianca e novità tecniche di Kingdom Come: Deliverance II

In questo sequel continuerete a vestire i panni di Henry di Skalica, ormai trasformato da semplice figlio di fabbro a fidato uomo d'arme, mentre la Boemia del Quattrocento viene scossa da una dura guerra civile. La sceneggiatura mantiene il rigore storico tipico della serie, abbandonando gli stereotipi fantasy per raccontare intrighi feudali, assedi e vendette personali. La mappa raddoppia le dimensioni rispetto all'opera d'esordio, permettendovi di esplorare sia le campagne selvagge sia la grande città di Kuttenberg, con abitanti dotati di routine giornaliere complesse e sensibili a ogni vostro comportamento sociale o fuorilegge.

Il sistema di scontro all'arma bianca in prima persona è stato rifinito per risultare più fluido e accessibile, senza perdere profondità. Oltre a spade, mazze e asce, fanno il loro debutto le balestre e le prime armi da fuoco a polvere nera. Anche le meccaniche di ruolo premiano la pratica diretta: per affinare le abilità nel tiro, nella forgiatura o nell'alchimia dovrete mettervi in gioco in prima persona. La chiave acquistata sblocca il titolo direttamente sul vostro account Steam per l'installazione su PC Windows.