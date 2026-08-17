Darksiders 4 e Kindom Come Deliverance 3 hanno un periodo di uscita, secondo Embracer

In sostanza, entrambi i giochi sarebbero previsti per l'anno fiscale 2027/2028, con uscite che dovrebbero dunque piazzarsi tra aprile 2027 e la fine di marzo 2028 .

Anche in questo caso, come abbiamo visto già per il potenziale periodo di uscita di Tomb Raider Catalyst , si parla di finestre di lancio molto ampie e vaghe , in quanto si riferiscono all'anno fiscale in cui la compagnia si aspetta che tali titoli possano arrivare sul mercato, ma ovviamente si prestano comunque a possibili variazioni.

Un'annata di notevole profilo

"Nell'anno fiscale 2027/2028 ci aspettiamo l'uscita del prossimo gioco della serie Kingdom Come da parte di Warhorse Studios e di Darksiders 4 da parte di Gunfire Games", si legge nel resoconto di Embracer sui piani relativi al futuro della compagnia.

È, in effetti, lo stesso anno fiscale in cui è prevista anche l'uscita di Tomb Raider Catalyst da parte di Crystal Dynamics ed Eidos Montreal, un periodo che si preannuncia dunque decisamente ricco per Embracer, salvo eventuali (e molto possibili) variazioni o posticipi.

Darksiders 4 è stato annunciato con trailer al THQ Nordic Digital Showcase 2024, circa due anni fa, e si è mostrato con un trailer ufficiale durante l'edizione 2025 dello stesso evento: si tratta del nuovo capitolo nella saga di action in terza persona ad ambientazione "mitologica", per così dire.

Il nuovo Kingdom Come è invece ancora un mistero, a partire dal nome: alcune registrazioni di trademark fanno pensare che possa chiamarsi Kingdom Come Salvation e presentarsi con una struttura un po' diversa dai precedenti, ma per il momento non ci sono informazioni ufficiali al riguardo.