Un Castlevania esclusivo verrà presto chiuso: Konami ha annunciato la data di spegnimento

Konami ha deciso di chiudere un Castlevania, al momento disponibile in esclusiva, annunciando la data di conclusione del supporto e l'impossibilità di acquistarlo: si tratta di Castlevania: Grimoire of Souls, capitolo legato esclusivamente ad Apple Arcade e alle piattaforme Apple.

Non si tratta dunque di un gioco della serie maggiore, ma è comunque un titolo molto apprezzato da molti giocatori, dunque la scelta di rimuoverlo totalmente dal mercato risulta piuttosto sorprendente e probabilmente deludente per vari utenti, considerando che conta ancora su una certa community.

Castlevania: Grimoire of Souls verrà rimosso dal catalogo di Apple Arcade il 20 agosto, e risulterà definitivamente cancellato il 3 settembre, con la totale impossibilità di giocarci dopo tale data.