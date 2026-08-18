Un Castlevania esclusivo verrà presto chiuso: Konami ha annunciato la data di spegnimento

Konami ha deciso di chiudere un Castlevania, al momento disponibile in esclusiva, annunciando la data di conclusione del supporto e l'impossibilità di acquistarlo: si tratta di Castlevania: Grimoire of Souls, capitolo legato esclusivamente ad Apple Arcade e alle piattaforme Apple.
Non si tratta dunque di un gioco della serie maggiore, ma è comunque un titolo molto apprezzato da molti giocatori, dunque la scelta di rimuoverlo totalmente dal mercato risulta piuttosto sorprendente e probabilmente deludente per vari utenti, considerando che conta ancora su una certa community.
Castlevania: Grimoire of Souls verrà rimosso dal catalogo di Apple Arcade il 20 agosto, e risulterà definitivamente cancellato il 3 settembre, con la totale impossibilità di giocarci dopo tale data.
Un capitolo mobile sottovalutato e purtroppo destinato alla chiusura
"Grazie per aver giocato a Castlevania: Grimoire of Souls", si legge nella comunicazione ufficiale pubblicata da Konami sul sito del gioco e attraverso i social, "Dal suo lancio su Apple Arcade nel settembre 2021, il gioco ha continuato a ricevere il sostegno di numerosi giocatori. Tuttavia, abbiamo deciso di interrompere il servizio il 3 settembre 2026".
Viene poi specificato il calendario che verrà seguito per la chiusura del gioco, ovvero con la rimozione dal catalogo Apple Arcade prevista per il 20 agosto e la successiva cancellazione totale il 3 settembre.
"Desideriamo esprimere la nostra gratitudine a tutti i nostri giocatori per il loro entusiastico sostegno nel corso degli anni. L'intero team di sviluppo e gestione vi ringrazia sinceramente per aver fatto parte di questo viaggio".
Non viene riferita una motivazione specifica per questa decisione, ma è probabile che l'editore abbia valutato non più proficuo il mantenimento dell'infrastruttura online, considerando anche il tempo passato dal lancio.
Castlevania: Grimoire of Souls venne lanciato originariamente nel 2019 come capitolo mobile della serie, poi venne rimosso dai vari store e rilanciato nuovamente come esclusiva Apple Arcade nel 2021 in una nuova versione con vari miglioramenti e novità, compresa la rimozione di tutte le microtransazioni.
Nonostante la sua natura di gioco mobile, si tratta di un capitolo che riprende la struttura classica in 2D in maniera alquanto convincente, e il suo rilancio su Apple Arcade aveva rimosso anche tutti gli elementi dubbi sulla progressione che, originariamente, potevano essere collegati alle microtransazioni, eliminate.
La sua storia si era conclusa nel 2022 con l'ultimo aggiornamento legato a nuovi contenuti, rimanendo comunque alquanto attivo presso la community, sebbene gli utenti di Apple Arcade potrebbero non rappresentare proprio una massa critica di grandi dimensioni.