Castlevania: Grimoire of Souls: nuovo aggiornamento maggiore disponibile, con nuove storie

Konami ha annunciato il rilascio di un aggiornamento maggiore per Castlevania: Grimoire of Souls, che aggiunge delle nuove storie al gioco, che rivelano finalmente la verità che si cela dietro agli eventi narrati in Castlevania III: Dracula's Curse e che hanno portato alla prima sconfitta di Dracula.

Come saprete, Castlevania: Grimoire of Souls è un'esclusiva di Apple Arcade, quindi potete giocarci solo tramite un abbonamento al servizio di Apple. Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato stampa ufficiale, ma non prima di aver visto una nuova galleria d'immagini.

Lucy e i suoi compagni cercano di contrastare la minaccia di Soma, trasformato in un re demone grazie a una tecnica speciale. Ma Morte è in aguato...

La verità sul piano di Morte viene finalmente rivelata. Gli eroi sono ora alle strette.

Un nuovo compagno porta coraggio e speranza, mentre la battaglia entra nella fase finale dove tutto ha avuto inizio.

Chi vincerà, umani o vampiri? La storia del grimorio si conclude!

Con il progredire della storia, nuovi personaggi, Soma Cruz e Trevor Belmont, si aggiungeranno ad Alter Art!

Questo aggiornamento introduce anche nuove boss fight contro i personaggi più famosi della serie.

Inoltre, l'aggiornamento aggiunge nuove funzioni che i fan dovranno imparare a padroneggiare. In primo luogo, il sistema di equipaggiamento delle armi consente di distribuire le unità e ricevere ancora più ricompense per il potenziamento delle armi. In secondo luogo, i giocatori possono ora convertire le anime in eccesso in altri oggetti.

Giocabile su iPhone, iPad, Mac e Apple TV, Grimoire of Souls è fuori ora in esclusiva su Apple Arcade, servizio in abbonamento mensile a € 4,99 con un mese di prova gratuita. Apple Arcade fa anche parte dei pacchetti Apple One - Individuale € 14,95 al mese, Famiglia € 19,95 al mese, con un mese di prova gratuita.