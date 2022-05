Arma: Bohemia Interactive presto svelerà il futuro della serie, ecco quando

Bohemia Interactive ha annunciato e fissato una diretta live streaming su Twitch dove svelerà il futuro della serie Arma. L'appuntamento con il "The future of Arma" è fissato per martedì 17 maggio alle ore 19:00 del nostro fuso orario.

Potrete seguire la diretta su Twitch sul canale ufficiale armaplatform. Nel caso non riusciate a seguire dal vivo l'evento è in programma una replica a partire dalle 22:00, sempre il 17 maggio.

Per l'occasione dunque ci saranno novità sicuramente interessanti per tutti i fan della serie Arma. Tra queste supponiamo ci saranno aggiornamenti sull'Enfusion engine presentato alla fine dello scorso anno, ma ovviamente in molti si aspettano anche l'annuncio di Arma 4, dato che il terzo capitolo è uscito ormai nove anni fa e dunque i tempi potrebbero essere maturi per un nuovo gioco della serie.

Per scoprire la verità in ogni caso non ci resta che attendere, ricordandovi che l'appuntamento per la diretta "The future of Arma" è fissato alle 19:00 del 17 maggio.