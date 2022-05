Vesper: Zero Light Edition per Nintendo Switch disponibile su eShop

Lo sviluppatore Cordens Interactive ha annunciato che Vesper: Zero Light Edition per Nintendo Switch è finalmente disponibile su Nintendo eShop. Costa soltanto 9,99€. Come saprete si tratta di un ottimo titolo italiano, purtroppo non baciato dal successo in versione PC. La speranza è che trovi maggiore fortuna sulla console ibrida di Nintendo.

Da notare che anche la versione PC è stata aggiornata, sia nei contenuti che nel prezzo. Ora potete acquistarla su Steam, GOG e itch.io a 9,99€.

Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato stampa ufficiale:

Ora anche su Nintendo Switch in esclusiva console, Vesper: Zero Light Edition sarà giocabile ovunque ti trovi nella sua versione definitiva e in tutta la sua esplosiva bellezza, sfruttando al massimo lo schermo OLED della tua nuova Nintendo Switch grazie alla sua incredibile palette cromatica studiata ad-hoc.

Un'edizione ricca di contenuti aggiuntivi, tra i quali: un esclusivo artbook sbloccabile in-game, nuove schermate di gioco, scorci mai visti prima, un'esperienza più bilanciata rispetto alla prima edizione e performance più stabili su tutti i dispositivi.

Vesper: Zero Light Edition è ora disponibile anche su Steam, GOG.com e Itch.io allo stesso prezzo (9.99€) e sarà scaricabile come update gratuito per coloro che hanno già acquistato la prima edizione.

Insieme al rilascio di Vesper: Zero Light Edition su PC, Cordens Interactive è lieta di proporre il libro digitale chiamato Vesper: The Age of Zero Light, che può essere scaricato come DLC aggiuntivo da Steam e Itch.io. Il libro racconta la storia del gioco ripercorrendo i passi di Seven e tutti i documenti testuali collezionabili presenti all'interno di Vesper: Zero Light Edition, proponendo inoltre alcuni sketch e disegni esclusivi insieme a una preziosa e corposa timeline che permetterà ai più appassionati di scoprire tutti i segreti della profonda lore del titolo.