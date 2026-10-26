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L'edizione fisica di Rayman: 30th Anniversary Edition per PS5 è al minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo Rayman: 30th Anniversary Edition per PS5 con uno sconto del 29% rispetto al prezzo consigliato, cartoline premium, adesivi, un poster e altri contenuti esclusivi.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   26/10/2026
Rayman: 30th Anniversary Edition per PS5
Rayman: 30th Anniversary Edition
Rayman: 30th Anniversary Edition
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Su Amazon è attualmente disponibile Rayman: 30th Anniversary Edition per PS5 a 24,99 € rispetto al prezzo consigliato di 34,99 €, permettendoti di risparmiare il 29%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un platform storico

Si tratta di una riedizione dello storico platform con cinque versioni differenti del gioco: MS-DOS, PlayStation, Atari Jaguar, Game Boy Color e Game Boy Advance. Tra le principali novità troviamo anche una rielaborazione della colonna sonora, nonché 120 livelli extra e la possibilità di giocare al prototipo della versione Super Nintendo.

I contenuti di Rayman: 30th Anniversary Edition
I contenuti di Rayman: 30th Anniversary Edition

Come anticipato, l'edizione fisica include il gioco, adesivi riutilizzabili con sfondo, 3 cartoline premium, un poster fronte/retro e una copertina reversibile. Si tratta quindi di un prodotto perfetto per gli appassionati. A tal proposito, potrai trovare oltre 50 minuti di interviste inedite, documenti d'archivio e tanto altro ancora. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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