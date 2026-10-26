L'edizione fisica di Rayman: 30th Anniversary Edition per PS5 è al minimo storico

Su Amazon è attualmente disponibile Rayman: 30th Anniversary Edition per PS5 a 24,99 € rispetto al prezzo consigliato di 34,99 €, permettendoti di risparmiare il 29%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Un platform storico
Si tratta di una riedizione dello storico platform con cinque versioni differenti del gioco: MS-DOS, PlayStation, Atari Jaguar, Game Boy Color e Game Boy Advance. Tra le principali novità troviamo anche una rielaborazione della colonna sonora, nonché 120 livelli extra e la possibilità di giocare al prototipo della versione Super Nintendo.
Come anticipato, l'edizione fisica include il gioco, adesivi riutilizzabili con sfondo, 3 cartoline premium, un poster fronte/retro e una copertina reversibile. Si tratta quindi di un prodotto perfetto per gli appassionati. A tal proposito, potrai trovare oltre 50 minuti di interviste inedite, documenti d'archivio e tanto altro ancora. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.