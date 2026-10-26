Sony avrebbe una sorta di esclusiva sull'architettura AMD RDNA 5 per la PS6 portatile

Le indiscrezioni sul ritorno di Sony nel mercato delle console portatili si arricchiscono di nuovi dettagli tecnici di primissimo piano. Nel corso dell'ultimo appuntamento di DF Direct riservato agli abbonati Patreon, la redazione di Digital Foundry è tornata ad analizzare le recenti indiscrezioni pubblicate dalla testata Fortune, soffermandosi su un retroscena di grande rilievo condiviso dal fondatore Richard Leadbetter:
"Ci sono state diverse discussioni dietro le quinte secondo cui Sony avrebbe una sorta di esclusiva su RDNA 5 in ambito portatile con il suo prossimo dispositivo mobile in arrivo."
Non si tratta, a scanso di equivoci, di un'esclusività commerciale pagata a peso d'oro per bloccare la concorrenza, quanto piuttosto del risultato diretto delle strategie industriali di AMD e degli elevatissimi costi di ricerca e sviluppo.
La strategia di AMD e il bivio per Steam Deck 2 e Xbox
Come già segnalato in passato da insider affidabili come KeplerL2, AMD non sembra più intenzionata a investire risorse nello sviluppo di chip dedicati a dispositivi di nicchia, a meno che i committenti non siano in grado di garantire volumi minimi di ordini particolarmente consistenti.
In questo scenario, Sony sarebbe l'unica compagnia disposta a finanziare la progettazione di un SoC semi-custom dotato di una GPU basata sull'architettura RDNA 5 per un dispositivo mobile (spesso definito semplicemente una PS6 portatile). Di conseguenza, gli altri concorrenti sul mercato portatile - a partire dall'ipotizzata Steam Deck 2, passando per la vociferata console portatile Xbox fino ai vari PC handheld - rimarrebbero tagliati fuori da questa tecnologia.
Per questi ultimi, infatti, la stessa AMD riterrebbe più che sufficiente l'adozione di chip indicati internamente come "RDNA4m": una soluzione ibrida basata sull'architettura grafica RDNA 3.5, arricchita dalle funzionalità dedicate al machine learning di RDNA 4.
Il salto generazionale di RDNA 5: perché è un vantaggio decisivo
L'architettura RDNA 5 promette un incremento prestazionale netto rispetto a tutte le generazioni precedenti, integrando migliorie architetturali concepite per massimizzare l'efficienza:
- Nuovi RT Core e Neural Arrays: unità dedicate per la gestione avanzata del ray tracing e l'elaborazione dei calcoli legati all'intelligenza artificiale;
- Universal Compression: un sistema di compressione universale particolarmente cruciale sui form factor portatili, dove i limiti termici e di consumo impongono una larghezza di banda della memoria fisiologicamente più ristretta;
- Efficienza nell'esecuzione dual-issue: ottimizzazioni mirate sulle operazioni di calcolo parallele per consentire alla GPU di avvicinarsi sensibilmente ai propri picchi teorici di rendimento.
Questa combinazione di caratteristiche consentirebbe alla portatile PlayStation di beneficiare di feature all'avanguardia capaci di far rendere l'hardware ben al di sopra delle sue dimensioni fisiche, garantendole un vantaggio architetturale tangibile rispetto all'intera concorrenza portatile.
Rimanendo in tema, ricordiamo che la PS6 portatile potrebbe avere un rendering base a 540p, ma il PSSR 3.0 salverebbe la situazione.