Overwatch annuncia il crossover con Stellar Blade, ma la community è scettica dopo i contenuti IA

Negli ultimi anni, gli aggiornamenti stagionali di Overwatch hanno fatto delle collaborazioni con proprietà intellettuali esterne un pilastro fondamentale, capace di garantire ingenti incassi e catalizzare l'attenzione del pubblico. Dopo aver proposto elementi cosmetici ispirati al gruppo K-pop LE SSERAFIM, icone del calibro di Street Fighter, serie animate come Cowboy Bebop e My Hero Academia, fino a partnership con marchi quali Porsche e Transformers, l'hero shooter si prepara ora ad accogliere l'universo di Stellar Blade.
L'iniziativa, presentata con il nome di "Protocollo Eve", è stata annunciata inizialmente sui canali ufficiali del titolo d'azione e successivamente confermata dalla divisione coreana di Overwatch. Il crossover introdurrà modelli estetici ispirati all'action-adventure uscito nel 2024, ma la notizia ha immediatamente scatenato reazioni contrastanti all'interno della community.
Lo spettro dell'IA e il caso Shift Up: le radici delle critiche
Una parte del malcontento emerso tra gli utenti si ricollega direttamente alla figura dello sviluppatore coreano Shift Up. Sui social, diversi giocatori hanno liquidato lo studio definendolo "AI slop company", puntando il dito contro un brano e un videoclip musicale realizzati tramite intelligenza artificiale diffusi la scorsa estate per presentare Evie, la protagonista di Stellar Blade: Blood Rain.
Il filmato, condiviso il 30 luglio direttamente dal CEO dello studio Kim Hyung Tae, era stato apertamente difeso dal dirigente, che aveva evidenziato la marcata spaccatura culturale tra Oriente e Occidente: mentre in Corea del Sud l'adozione delle tecnologie generative è frequente e ampiamente sdoganata, nel pubblico occidentale l'accoglienza rimane nella migliore delle ipotesi tiepida, se non apertamente ostile.
Tra timori di edulcorazione e la questione dell'età consigliata
Oltre al dibattito tecnologico, il confronto si è spostato rapidamente sulle aspettative legate al design dei costumi. Molti utenti hanno rievocato il recente precedente con NieR: Automata, lamentando come le forme prorompenti dell'androide 2B fossero state adattate alla corporatura snella dell'eroina di supporto Kiriko; da qui il timore, espresso ironicamente da alcuni appassionati, di veder arrivare una versione visivamente depotenziata anche per Eve.
All'estremo opposto, altri giocatori hanno manifestato perplessità di segno contrario, domandandosi se Overwatch non stia virando verso una classificazione riservata a un pubblico adulto (18+), data la marcata connotazione provocante che accompagna l'immagine del titolo di Shift Up.
A prescindere dai malumori, la consuetudine delle collaborazioni di Overwatch risponde a una logica ben precisa: i contenuti non introducono i personaggi ospiti in senso letterale, bensì costumi ispirati che vengono indossati dai protagonisti dello sparatutto Blizzard. Una formula che, per sua stessa natura stilistica, non è mai stata pensata per offrire trasposizioni pedisseque uno a uno.