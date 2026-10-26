Overwatch annuncia il crossover con Stellar Blade, ma la community è scettica dopo i contenuti IA

Negli ultimi anni, gli aggiornamenti stagionali di Overwatch hanno fatto delle collaborazioni con proprietà intellettuali esterne un pilastro fondamentale, capace di garantire ingenti incassi e catalizzare l'attenzione del pubblico. Dopo aver proposto elementi cosmetici ispirati al gruppo K-pop LE SSERAFIM, icone del calibro di Street Fighter, serie animate come Cowboy Bebop e My Hero Academia, fino a partnership con marchi quali Porsche e Transformers, l'hero shooter si prepara ora ad accogliere l'universo di Stellar Blade. L'iniziativa, presentata con il nome di "Protocollo Eve", è stata annunciata inizialmente sui canali ufficiali del titolo d'azione e successivamente confermata dalla divisione coreana di Overwatch. Il crossover introdurrà modelli estetici ispirati all'action-adventure uscito nel 2024, ma la notizia ha immediatamente scatenato reazioni contrastanti all'interno della community.

Lo spettro dell'IA e il caso Shift Up: le radici delle critiche Una parte del malcontento emerso tra gli utenti si ricollega direttamente alla figura dello sviluppatore coreano Shift Up. Sui social, diversi giocatori hanno liquidato lo studio definendolo "AI slop company", puntando il dito contro un brano e un videoclip musicale realizzati tramite intelligenza artificiale diffusi la scorsa estate per presentare Evie, la protagonista di Stellar Blade: Blood Rain. Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post Il filmato, condiviso il 30 luglio direttamente dal CEO dello studio Kim Hyung Tae, era stato apertamente difeso dal dirigente, che aveva evidenziato la marcata spaccatura culturale tra Oriente e Occidente: mentre in Corea del Sud l'adozione delle tecnologie generative è frequente e ampiamente sdoganata, nel pubblico occidentale l'accoglienza rimane nella migliore delle ipotesi tiepida, se non apertamente ostile.