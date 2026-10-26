Leggende Pokémon: Z-A per Nintendo Switch costa 20 € in meno su Amazon

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Lotte caotiche a Luminopoli

Il gioco è ambientato nella metropoli di Luminopoli, ispirata a Parigi, ricca però di tensioni e segreti da scoprire. Dai grattacieli scintillanti agli spazi naturali incastonati nel cuore della città, potrai affrontare e catturare i Pokémon con meccaniche simili a quelle di Leggende Pokémon: Arceus. Si tratta di un capitolo divertente e immediato, con lotte in tempo reale caotiche e coinvolgenti. Inoltre, sono presenti tantissimi contenuti tra megapietre, missioni secondarie e collezionabili, in grado di intrattenerti per diverse ore.

Leggende Pokémon: Z-A

Tuttavia, è presente qualche sbavatura a livello di trama e di bilanciamento. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione di Leggende Pokémon: Z-A. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.