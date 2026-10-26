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Leggende Pokémon: Z-A per Nintendo Switch costa 20 € in meno su Amazon

Tra le offerte di Amazon troviamo Leggende Pokémon: Z-A per Nintendo Switch, un gioco caratterizzato da lotte veloci e divertenti, tante missioni secondarie e numerosi oggetti collezionabili.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   26/10/2026
Leggende Pokémon: Z-A per Nintendo Switch
Leggende Pokémon: Z-A
Leggende Pokémon: Z-A
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Su Amazon è attualmente disponibile Leggende Pokémon: Z-A per Nintendo Switch a 39,99 € rispetto al prezzo consigliato di 59,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 33%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Lotte caotiche a Luminopoli

Il gioco è ambientato nella metropoli di Luminopoli, ispirata a Parigi, ricca però di tensioni e segreti da scoprire. Dai grattacieli scintillanti agli spazi naturali incastonati nel cuore della città, potrai affrontare e catturare i Pokémon con meccaniche simili a quelle di Leggende Pokémon: Arceus. Si tratta di un capitolo divertente e immediato, con lotte in tempo reale caotiche e coinvolgenti. Inoltre, sono presenti tantissimi contenuti tra megapietre, missioni secondarie e collezionabili, in grado di intrattenerti per diverse ore.

Leggende Pokémon: Z-A
Leggende Pokémon: Z-A

Tuttavia, è presente qualche sbavatura a livello di trama e di bilanciamento. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione di Leggende Pokémon: Z-A. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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