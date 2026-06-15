Overwatch, la Stagione 3: Into the Tiger's Den comincia domani: ecco il trailer

La Stagione 3: Into the Tiger's Den di Overwatch comincia domani, 16 giugno, alle 20.00 italiane, e promette di catapultarci all'interno di una metropoli sospesa fra splendore e decadenza, sotto la cui superficie si consumano violenti scontri.
Al centro della storia c'è Shion, leader del Clan Hashimoto: descritta come una delle figure più pericolose emerse nel panorama criminale recente, questo personaggio rappresenta una nuova forza in grado di ridisegnare gli equilibri della città.
La sua introduzione nel roster dell'hero shooter targato Blizzard si pone dunque come qualcosa di più di una semplice new entry, andando a ricollegarsi in maniera fondamentale al nuovo fulcro narrativo, fra strade da controllare e alleanze instabili.
Fra i temi affrontati nella Stagione 3: Into the Tiger's Den c'è tuttavia anche quello dell'appartenenza, del concetto di alleanza e di come questi aspetti pesano sull'impianto di un'esperienza sempre pronta a rinnovarsi.
Un nuovo rilancio?
La Stagione 2: Summit di Overwatch ha riportato il gioco sul podio di Steam e sarà dunque interessante vedere se anche questo nuovo aggiornamento avrà la forza di spingere nuovamente i numeri dello sparatutto di Blizzard.
Oltre alla già citata Shion, fra le novità di Into the Tiger's Den troviamo la mappa ibrida Neon Junction, l'evento stagionale Anima Strike e una serie di extra rapppreseentati da nuove skin, armi e collaborazioni che non sono ancora state rivelate ufficialmente.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.