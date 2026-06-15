Overwatch, la Stagione 3: Into the Tiger's Den comincia domani: ecco il trailer

La Stagione 3: Into the Tiger's Den di Overwatch comincia domani , 16 giugno, alle 20.00 italiane, e promette di catapultarci all'interno di una metropoli sospesa fra splendore e decadenza, sotto la cui superficie si consumano violenti scontri.

Un nuovo rilancio?

La Stagione 2: Summit di Overwatch ha riportato il gioco sul podio di Steam e sarà dunque interessante vedere se anche questo nuovo aggiornamento avrà la forza di spingere nuovamente i numeri dello sparatutto di Blizzard.

Oltre alla già citata Shion, fra le novità di Into the Tiger's Den troviamo la mappa ibrida Neon Junction, l'evento stagionale Anima Strike e una serie di extra rapppreseentati da nuove skin, armi e collaborazioni che non sono ancora state rivelate ufficialmente.