Mark Gordon, il capo di Treyarch, lascia lo studio dopo 22 anni di successi con la serie Call of Duty

Il messaggio di Treyarch

La notizia arriva tramite un messaggio pubblicato sull'account X ufficiale di Treyarch, che ringrazia Gordon per il suo contributo fondamentale e annuncia che il suo ruolo verrà ricoperto congiuntamente da Kevin Hendrickson e Yale Miller, entrambi con "decenni di esperienza nello sviluppo e nella leadership".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

"Dopo 22 anni straordinari in Treyarch, il nostro Mark Gordon ha deciso di ritirarsi dal suo ruolo di studio head per concentrarsi sul prossimo capitolo della sua vita", recita il messaggio. "Siamo incredibilmente grati a Mark per la sua guida costante e per la profonda cura dimostrata verso lo studio, la sua cultura e le sue persone. L'impatto di Mark sul franchise è stato inestimabile: da Call of Duty 2: Big Red One e Call of Duty 3, fino a World at War e all'intera serie Black Ops."

"Guardando al futuro, siamo lieti di annunciare che Kevin Hendrickson e Yale Miller assumeranno il ruolo di co‑studio head. Kevin e Yale sono veterani del franchise, con decenni di esperienza nello sviluppo e nella leadership, e porteranno con sé una profonda conoscenza del gioco e un impegno condiviso verso la cultura e l'ambizione creativa di Treyarch. Da parte di tutto lo studio: grazie, Mark, per la tua leadership, la tua amicizia e tutto ciò che hai fatto per rendere Treyarch un posto così speciale da chiamare casa."