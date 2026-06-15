Samsung Display punta sui micro OLED RGB: in arrivo un nuovo impianto per i visori XR

La mossa arriva in un momento in cui Samsung sta ampliando il proprio ruolo nella filiera dei visori XR e potrebbe rappresentare un tassello importante nella strategia del gruppo per competere con rivali come Sony e, in prospettiva, anche con le future tecnologie MicroLED.

Samsung prepara il passaggio ai micro OLED RGB di nuova generazione

Attualmente Samsung Display produce microdisplay OLED-on-Silicon basati su una struttura WOLED con filtro colore. Questa tecnologia genera luce bianca che viene successivamente filtrata per ottenere i colori rosso, verde e blu. Si tratta di una soluzione consolidata, ma meno efficiente rispetto ai pannelli RGB a emissione diretta, nei quali ogni sub-pixel emette direttamente il proprio colore.

Microdisplay OLED RGB di SDC

La nuova fabbrica sarebbe progettata proprio per questa seconda categoria di display. Le indiscrezioni indicano inoltre l'adozione di una struttura tandem multi-stack, che prevede più strati emissivi sovrapposti. Questo approccio consente di aumentare luminosità e durata operativa, due caratteristiche particolarmente importanti nei visori XR, dove i display vengono osservati a pochi centimetri dagli occhi.

Negli ultimi anni Samsung Display ha mostrato diversi prototipi RGB OLEDoS ad altissima densità di pixel. Durante le fiere di settore del 2025 e del 2026 l'azienda ha presentato pannelli da 1,3 pollici capaci di raggiungere fino a 20.000 nit di luminosità di picco, valori molto superiori rispetto agli OLED tradizionali utilizzati in smartphone e monitor.

L'investimento appare strettamente collegato all'espansione del mercato XR. Nel 2025 Samsung Display ha avviato la produzione dei propri micro OLED per il visore Galaxy XR, affiancando Sony come secondo fornitore dei pannelli utilizzati dal dispositivo. I modelli attualmente impiegati raggiungono una risoluzione di 3.552 × 3.840 pixel per occhio e rappresentano uno degli elementi tecnologicamente più avanzati dell'intero headset.

Secondo la roadmap emersa dalle indiscrezioni, Samsung dovrebbe iniziare a ordinare i macchinari entro la fine del 2026. L'installazione delle apparecchiature sarebbe prevista nel 2027, mentre la produzione di massa potrebbe partire nel 2028. Non sono ancora emersi dettagli sulla capacità produttiva prevista, ma le fonti indicano che inizialmente potrebbe essere relativamente contenuta, con l'obiettivo di servire il segmento premium del mercato.