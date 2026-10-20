Stellar Blade mostra la modalità fotografica su Nintendo Switch 2 in un nuovo trailer

Con l'arrivo previsto per l'inizio del mese prossimo, Stellar Blade torna a mostrarsi su Nintendo Switch 2 con un trailer dedicato specificamente alla modalità fotografica, che probabilmente rappresenta un elemento di una certa importanza nel gioco di Shift Up.

Considerando la grande insistenza sull'estetica e la personalizzazione dell'aspetto della protagonista e degli altri personaggi, è chiaro che la possibilità di scattare foto all'interno del gioco sia un'opzione alquanto importante per i giocatori di Stellar Blade, e gli sviluppatori hanno risposto a questa esigenza con una modalità molto ampia e completa.

La modalità in questione è stata già pubblicata su PS5 e PC con notevole successo e si appresta dunque a raggiungere anche Nintendo Switch 2 con tutte le opzioni già viste in precedenza, dunque con una notevole ricchezza di contenuti e funzionalità.