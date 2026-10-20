Stellar Blade mostra la modalità fotografica su Nintendo Switch 2 in un nuovo trailer

Con l'arrivo previsto per l'inizio del mese prossimo, Stellar Blade torna a mostrarsi su Nintendo Switch 2 con un trailer dedicato specificamente alla modalità fotografica, che probabilmente rappresenta un elemento di una certa importanza nel gioco di Shift Up.
Considerando la grande insistenza sull'estetica e la personalizzazione dell'aspetto della protagonista e degli altri personaggi, è chiaro che la possibilità di scattare foto all'interno del gioco sia un'opzione alquanto importante per i giocatori di Stellar Blade, e gli sviluppatori hanno risposto a questa esigenza con una modalità molto ampia e completa.
La modalità in questione è stata già pubblicata su PS5 e PC con notevole successo e si appresta dunque a raggiungere anche Nintendo Switch 2 con tutte le opzioni già viste in precedenza, dunque con una notevole ricchezza di contenuti e funzionalità.
Tante opzioni per scattare le foto
Come riferito da Shift Up e illustrato anche nel trailer riportato qui sotto, questa opzione consente di "trasformare ogni momento" di Stellar Blade nel vostro "capolavoro personale", andando a modificare numerosi aspetti della scena per creare scatti memorabili.
Le opzioni sono davvero tante e vanno dalla modifica dell'inquadratura alla posa dei soggetti, dall'applicazione di filtri alla possibilità di cambiare gli elementi presenti.
Sono previste anche numerose pose che possono essere adottate dalla protagonista Eve e dagli altri personaggi, in modo da creare delle foto che vanno dal tono epico a quello più faceto, oltre ovviamente ad esaltare la figura della protagonista, che rimane un elemento centrale dell'intera esperienza di gioco di Stellar Blade.
L'action in terza persona ad ambientazione fantascientifica ha la data di uscita fissata per il 5 novembre su Nintendo Switch 2, dove arriverà nella sua Complete Edition comprensiva di DLC e aggiunge varie. Intanto c'è una demo disponibile per iniziare a prendere confidenza con Eve e il suo mondo, mentre il team ha già annunciato il suo seguito con Stellar Blade: Blood Rain.