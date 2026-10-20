Directive 8020: A Dark Pictures Game riceve la nuova modalità multiplayer con un update gratis

Per accedere a questa modalità è necessario che ogni giocatore possieda una propria copia del gioco, e a quel punto ognuno prende il controllo di un membro dell'equipaggio della Cassiopeia, agendo a turno all'interno della storia.

Supermassive Games ha pubblicato oggi un aggiornamento gratuito per Directive 8020: A Dark Pictures Game che introduce una nuova modalità multiplayer online con cui affrontare l'avventura fantascientifica-horror in compagnia.

Un orrore cooperativo

Si tratta di un modo diverso di vivere la narrazione di Directive 8020: A Dark Pictures Game, ovviamente, visto che in questo caso si basa sulla partecipazione con altri giocatori, mentre l'esperienza standard è molto più solitaria e intimista, dunque la reazione agli eventi inquietanti sarà differente.

La nuova modalità multiplayer prevede inoltre una serie di caratteristiche specifiche che vanno a modificare anche alcune meccaniche del gameplay.

La Modalità Custom replica l'esperienza del multiplayer in presenza ma nel contesto online, con ogni giocatore che utilizza un singolo personaggio, avviando il proprio turno nel momento richiesto dalla storia.

La modalità Round Robin stabilisce invece i turni in base al tempo di gioco e non del singolo personaggio, consentendo di interpretare varie parti per ognuno.

C'è la possibilità di votare per prendere alcune decisioni all'interno della storia: sullo schermo compare un'interfaccia che consente di votare una tra le possibilità proposte e a maggioranza viene effettuata la scelta.

Con l'aggiornamento vengono introdotte anche ulteriori possibilità di personalizzazione, con nuove opzioni per modificare abbigliamento e aspetto dei personaggi e 13 nuovi collezionabili sono stati introdotti nelle ambientazioni del gioco, in grado di far scaturire alcune premonizioni.

Directive 8020 ha ricevuto un'accoglienza un po' contrastante dalla critica, con voti che vanno dall'ottimo all'insufficiente, ma risulta un'altra interessante esperienza narrativa in stile Supermassive, oltre vivibile anche in multiplayer.

Nei mesi scorsi abbiamo visto che il CEO dello studio si è dimesso meno di due mesi dopo la pubblicazione di Directive 8020.