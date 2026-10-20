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Star Wars Outlaws Gold Edition per Nintendo Switch 2 è su Amazon al minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo Star Wars Outlaws Gold Edition per Nintendo Switch 2 a prezzo scontato con una serie di contenuti esclusivi.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   20/10/2026
Star Wars Outlaws Gold Edition per Nintendo Switch 2
Star Wars Outlaws
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Su Amazon è attualmente disponibile Star Wars Outlaws Gold Edition per Nintendo Switch 2 a 31,89 € rispetto al prezzo mediano di 40,48 €. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Ricorda che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Una storia coinvolgente

Prima di tutto, i contenuti della Gold Edition sono i seguenti:

  • Pacchetto storia Star Wars Outlaws: Wild Card
  • Pacchetto storia Star Wars Outlaws: A Pirate's Fortune
  • Missione di lancio esclusiva La mossa di Jabba
  • Pacchetto personaggio Pilota di Kessel
  • Pacchetto L'eredità del cacciatore
  • Pacchetto Ronin del cartello
Star Wars Outlaws
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In questa avventura ispirata all'omonimo universo di Star Wars esplorerai mondi di ogni tipo, potrai sfrecciare in sella al tuo speeder e affronterai i nemici tra blaster e tattiche furtive. Nel complesso si tratta di un ottimo gioco di Star Wars, con una bella storia e un gameplay ricco e coinvolgente. Tuttavia, non è presente il doppiaggio in italiano. Puoi saperne di più leggendo la nostra recensione di Star Wars Outlaws. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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