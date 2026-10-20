Star Wars Outlaws Gold Edition per Nintendo Switch 2 è su Amazon al minimo storico

Su Amazon è attualmente disponibile Star Wars Outlaws Gold Edition per Nintendo Switch 2 a 31,89 € rispetto al prezzo mediano di 40,48 €. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Ricorda che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Una storia coinvolgente
Prima di tutto, i contenuti della Gold Edition sono i seguenti:
- Pacchetto storia Star Wars Outlaws: Wild Card
- Pacchetto storia Star Wars Outlaws: A Pirate's Fortune
- Missione di lancio esclusiva La mossa di Jabba
- Pacchetto personaggio Pilota di Kessel
- Pacchetto L'eredità del cacciatore
- Pacchetto Ronin del cartello
In questa avventura ispirata all'omonimo universo di Star Wars esplorerai mondi di ogni tipo, potrai sfrecciare in sella al tuo speeder e affronterai i nemici tra blaster e tattiche furtive. Nel complesso si tratta di un ottimo gioco di Star Wars, con una bella storia e un gameplay ricco e coinvolgente. Tuttavia, non è presente il doppiaggio in italiano. Puoi saperne di più leggendo la nostra recensione di Star Wars Outlaws. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.