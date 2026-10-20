Apple parla del futuro dei videogiochi e spiega le nuove strategie, tra flessibilità e titoli premium

Il nuovo responsabile dell' App Store di Apple , Carson Oliver, ha spiegato in che modo l'azienda intende puntare sul settore dei videogiochi per attirare sempre più utenti. A contribuire finora sono state diverse novità pensate per offrire esperienze di gioco sempre più coinvolgenti, come il ray tracing con accelerazione hardware e gli strumenti progettati per facilitare il porting di giochi per PC e console sulle proprie piattaforme. Le nuove strategie mirano a fornire agli sviluppatori ulteriori strumenti, garantendo maggiore flessibilità e nuove opportunità.

Apple guarda al gaming

In un'intervista con Polygon, il responsabile dell'App Store ha parlato dei risultati raggiunti finora e del numero crescente di giochi premium disponibili su iPhone. L'obiettivo è fare in modo che i dispositivi Apple vengano considerati vere e proprie piattaforme di gioco. Proprio la scorsa settimana, poco dopo la notizia della promozione di Carson Oliver, Apple ha annunciato l'Indie Games Week, mettendo in evidenza alcuni titoli particolarmente interessanti in arrivo su iPhone e iPad, tra cui Sifu, No Man's Sky, Vampire Crawlers, 9 Kings e altri ancora.

Apple Arcade

Parlando dei piani futuri, il responsabile dell'App Store ha spiegato che l'obiettivo è continuare a puntare su diversità e creatività, senza scendere a compromessi in termini di qualità, così da offrire esperienze di gioco sempre più coinvolgenti.

"Abbiamo assistito a una crescita incredibile del numero di giochi disponibili sull'App Store, in generale, con un numero di titoli premium pubblicati quest'anno superiore rispetto allo scorso anno. Sebbene molti di questi siano titoli indipendenti, stiamo assistendo anche all'arrivo su dispositivi mobili di un numero crescente di franchise originari di console e PC, dato che si tratta di un pubblico in forte espansione per questo genere di giochi", ha detto.

"Questi giochi presentati nell'ambito dell'Indie Games Week rappresentano la direzione verso cui si sta orientando il mondo dei videogiochi su iPhone e iPad: incredibile diversità e creatività senza compromessi in termini di qualità."

Inoltre, secondo Oliver, molti giocatori hanno iniziato a giocare proprio su iPhone, utilizzando il touchscreen come controller principale. Per questo motivo, Apple intende continuare a offrire un'esperienza che renda iPhone e iPad delle "piattaforme ideali per l'innovazione indie".