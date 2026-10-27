Al via i preload di Phantom Blade Zero su PC: S-Game svela i requisiti finali e suggerisce di liberare 300 GB

I giocatori PC da oggi posso iniziare a scaricare in anticipo Phantom Blade Zero. In vista del lancio fissato per il 29 ottobre, S-Game ha infatti dato il via ai preload del suo atteso action GDR e, contestualmente, ha pubblicato i requisiti di sistema definitivi per la versione PC.

Le specifiche hardware risultano sostanzialmente identiche a quelle condivise durante l'estate e, almeno sulla carta, appaiono piuttosto accessibili. Per i requisiti consigliati, che puntano a un'esperienza in 1440p e 60 fps con upscaling attivo, è infatti sufficiente una GeForce RTX 3060 Ti o una Radeon RX 6700 XT, suggerendo un titolo alla portata anche di configurazioni non particolarmente recenti o di fascia alta.

Tuttavia, oltre alle specifiche, c'è un dettaglio che ha immediatamente attirato l'attenzione della community: lo spazio richiesto su disco. Lo studio ha confermato che Phantom Blade Zero occuperà circa 145 GB una volta completata l'installazione. Dimensioni elevate, come quelle su PS5, ma ormai abbastanza comuni nel panorama odierno. Quello che ha "spaventato" parte dei giocatori e la raccomandazione da parte degli sviluppatori di mantenere liberi almeno 300 GB di spazio sul proprio SSD per consentire il corretto svolgimento delle operazioni di preload e decompressione dei file. Una richiesta decisamente insolita, che potrebbe costringere molti giocatori a fare un po' di pulizia sui propri sistemi prima del debutto del gioco.