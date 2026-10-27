I giochi in uscita a novembre su PlayStation, Xbox, PC e Nintendo Switch 2: non c'è solo GTA 6

Mentre molti publisher evitano la finestra di Rockstar, Nintendo, Blizzard e Sports Interactive rispondono con il remake di Ocarina of Time, WoW Forever e Football Manager 27.

Novembre 2026 verrà ricordato come il mese più atteso dagli appassionati di videogiochi e, al contempo, come il mese più temuto dai produttori di videogiochi. Il motivo? GTA 6, naturalmente: il nuovo capitolo della saga firmata Rockstar Games si pone probabilmente come il titolo più desiderato di sempre nella storia di questo medium e nessun publisher o sviluppatore vorrebbe averlo come avversario. Oddio, proprio nessuno magari no: a quanto pare Nintendo non si è fatta problemi a lanciare il promettente remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time a sole due settimane di distanza, insieme a diverse riedizioni di giochi third party per Switch 2, mentre all'inizio del mese assisteremo al debutto di World of Warcraft: Forever, versione rinnovata del grande classico Blizzard che punta a coinvolgere nuovamente milioni di giocatori.

GTA 6: più che un gioco, un evento storico A oltre dieci anni dal lancio di GTA V, la serie di Rockstar Games si prepara ad approdare su PS5 e Xbox Series X|S con un nuovo capitolo ambientato a Leonida, una versione contemporanea e immaginaria della Florida che si estende fra grandi città, località turistiche decadenti, isole tropicali e paludi, segnando il ritorno di Vice City: una delle ambientazioni più iconiche nella storia del franchise. Grand Theft Auto 6 In uscita su PS5 e Xbox Series X|S il 19 novembre Al centro della storia di GTA 6 ci sono Jason Duval e Lucia Caminos, due personaggi legati da un rapporto sentimentale e accomunati dal desiderio di cambiare la propria condizione: novelli Bonnie & Clyde che conoscono bene le difficoltà di un'esistenza in cui le opportunità sembrano riservate a pochi e il successo richiede spesso di oltrepassare i limiti della legalità. Quando quello che dovrebbe essere un colpo relativamente semplice finisce male, tuttavia, i due si ritrovano coinvolti in una cospirazione criminale che si estende ben oltre i confini della città. Per sopravvivere dovranno affidarsi l'uno all'altra, affrontando le conseguenze delle proprie decisioni in un ambiente nel quale fiducia, denaro e potere rappresentano risorse tanto preziose quanto pericolose. Prima coppia protagonista di un episodio di Grand Theft Auto, Jason e Lucia potranno alternarsi, con alcune limitazioni legate alla storia, e affrontare missioni di vario genere, che li porteranno a entrare in contatto con un gran numero di comprimari di spessore nell'ambito della trama principale oppure a scoprire i segreti e le attività disponibili all'interno di una mappa mai così ricca di cose da fare e da vedere. Lucia e Jason si concedono una pausa in GTA 6 L'open world di GTA 6 promette infatti di consegnarci una Vice City moderna e affollata, ma anche gli scenari tropicali delle Leonida Keys, le paludi dei Grassrivers e altre location pronte a regalarci scorci memorabili e contenuti sorprendenti, nell'ottica di un approccio che punta a diversificare i luoghi e a caratterizzarli fortemente per donare loro una precisa identità. Al comando di uno dei due personaggi potremo dunque attraversare Leonida, cimentarci con incarichi di vario genere, frequentare locali, esplorare ambienti urbani o naturali e imbatterci in numerose attività collaterali che andranno a comporre il quadro di un'esperienza pronta a coinvolgerci fra rapine, traffici illegali, frenetici inseguimenti in auto e confronti accesi con le gang che sfoceranno spesso in serrati combattimenti. Un inseguimento in GTA 6 Naturalmente il comparto tecnico promette di essere all'altezza delle ambizioni di un progetto simile, grazie a un livello di dettaglio che appare davvero straordinario, animazioni estremamente curate, una quantità enorme di elementi contemporaneamente sullo schermo, un sistema meteo innovativo e un'effettistica sofisticata a impreziosire il tutto.

Tre grandi ritorni Sebbene ci sia mancato poco che accadesse davvero, Grand Theft Auto VI non è l'unico gioco che uscirà a novembre. Prima del suo lancio, infatti, assisteremo a ben tre grandi ritorni: quello di The Legend of Zelda: Ocarina of Time, pronto a deliziarci con un promettente remake; quello di World of Warcraft, che si rinnoverà finalmente grazie alla versione Forever; e quello di Football Manager, che torna con l'edizione 2027. The Legend of Zelda: Ocarina of Time In uscita su Nintendo Switch 2 il 5 novembre Considerato uno dei videogiochi più importanti di sempre, The Legend of Zelda: Ocarina of Time torna su Nintendo Switch 2 con un ambizioso remake che punta a rinnovare la presentazione visiva e diversi aspetti dell'esperienza originale, preservandone però la struttura e il design per consegnarci una versione di quest'avventura al contempo moderna ma fedele. Link in The Legend of Zelda: Ocarina of Time La storia di Ocarina of Time comincia nella foresta dei Kokiri, un luogo verdeggiante abitato da bambini che non crescono mai, accompagnati ciascuno da una fata. Link, ancora privo di una compagna alata, si sente diverso dagli altri abitanti del villaggio, ma la sua vita cambia quando incontra Navi, una fata che lo conduce al Grande Albero Deku, antico custode della foresta ormai vittima di una maledizione. L'albero affida al ragazzo una pietra spirituale e gli chiede di raggiungere il castello di Hyrule per avvertire la principessa Zelda di una minaccia imminente, ed è così che Link parte per un viaggio che lo porterà lontano dal suo villaggio e lo vedrà crescere in tutti i sensi, esplorando il regno e affrontando avversari man mano più forti nel tentativo di salvarlo. Link adulto in The Legend of Zelda: Ocarina of Time La nostra prova di The Legend of Zelda: Ocarina of Time ha confermato i tanti pregi di un rifacimento curato in ogni minimo dettaglio, forte di un comparto tecnico ben confezionato e di un level design intramontabile, nonché di alcune novità rilevanti per quanto concerne la narrazione, grazie ai filmati doppiati in italiano. World of Warcraft: Forever In uscita su PC il 4 novembre, a mezzanotte tra il 4 e il 5 in Italia World of Warcraft: Forever segna un ritorno alle origini per il celebre MMORPG di Blizzard, grazie a una nuova interpretazione dell'esperienza che nel 2004 ha contribuito a ridefinire il genere. Il reboot nasce per recuperare la semplicità, il senso di scoperta e la dimensione sociale dei primi anni di Azeroth, ma senza limitarsi a riproporre i contenuti di World of Warcraft Classic. Alcuni dei personaggi di World of Warcraft: Forever Durante l'ultima BlizzCon abbiamo scoperto le tante novità di Forever: dal level cap dei personaggi all'introduzione di regioni inedite, dalle variazioni apportate alla trama alle oltre mille nuove missioni che si aggiungono ai dungeon, ai raid, alle professioni e allo scenario dedicato alle attività PvP. Non manca infine una nuova razza giocabile, quella degli Skyborne Elves, insieme a un sistema di combattimento e progressione rivisitati. Football Manager 27 In uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S il 10 novembre Il manageriale calcistico di Sports Interactive torna con una nuova edizione: Football Manager 27 punta in maniera ancora più convinta sui dettagli e il rigore simulativo, consentendoci di intervenire a livello di mercato su acquisti, cessioni e trattative, effettuare scouting e valorizzare i giovani talenti, ma anche trovare un equilibrio fra gli obiettivi della dirigenza, le aspettative dei tifosi e le dinamiche dello spogliatoio. Una sequenza di gioco di Football Manager 27 In tal senso, la novità della Tactical Effectiveness va a intrecciare tutti questi elementi per adattarli al nostro approccio tattico, mentre i Tactical Tweaks consentono di applicare rapidamente gruppi di istruzioni durante le partite. Gli sviluppatori hanno infine rinnovato l'interfaccia di gioco, introducendo strumenti di navigazione più intuitivi e maggiori possibilità di personalizzazione.

Riedizioni per Switch 2 Oltre al remake di Ocarina of Time, su Nintendo Switch 2 arrivano anche quattro riedizioni: quella dedicata a Pikmin 4, arricchita dai contenuti inediti dell'Accademia Dandori, ma anche tre conversioni third party di spessore. Pikmin 4 + Accademia Dandori In uscita su Nintendo Switch 2 il 12 novembre La Nintendo Switch 2 Edition di Pikmin 4 non si limita a riproporre la divertente esperienza del coloratissimo strategico in tempo reale con un comparto tecnico rivisitato per sfruttare le capacità della nuova console ibrida, bensì arricchisce il pacchetto con l'espansione Accademia Dandori: una modalità inedita basata su sfide di raccolta man mano più complesse, con anche il supporto alla funzionalità GameShare per dar vita a Battaglie Dandori contro un altro giocatore. Uno scenario di Pikmin 4 Nella campagna di base dovremo condurre una missione di salvataggio su di un pianeta sconosciuto, e oltre al fedele cane Occin potremo contare sull'aiuto dei Pikmin: piccole creature capaci di trasportare oggetti, affrontare ostacoli particolari o resistere a determinati pericoli ambientali. Starà a noi combinare le loro abilità per risolvere i problemi che di volta in volta troveremo lungo il cammino. Metaphor: ReFantazio In uscita su Nintendo Switch 2 il 12 novembre Metaphor: ReFantazio è il nuovo GDR degli autori di Persona e a novembre potremo giocarlo anche su Nintendo Switch 2 grazie a una versione nativa per questa piattaforma, che punta a migliorare l'opera sul piano tecnico e a consegnarci dunque un'esperienza ancora più affascinante e suggestiva, valorizzando la notevole direzione artistica firmata da Shigenori Soejima. Una sequenza di combattimento di Metaphor: ReFantazio Oltre a una trama appassionante, che ci catapulta in un mondo fantasy alle prese con un regno sconvolto dalla morte del suo sovrano, il gioco mette in campo un cast di personaggi carismatici e un sistema di combattimento che combina scontri a turni e azione in tempo reale, nonché un approccio originale alle classi e alle specializzazioni in grado di donare all'impianto un grande spessore. Stellar Blade Complete Edition In uscita su Nintendo Switch 2 il 5 novembre Nato come una controversa esclusiva PS5, Stellar Blade ha dimostrato fin da subito di avere molto da offrire oltre al fanservice, mettendo sul tavolo un gameplay capace di combinare combattimenti ravvicinati, sequenze esplorative e una progressione basata sul potenziamento delle abilità dell'affascinante protagonista dell'avventura, Eve: una letale guerriera che si trova a dover affrontare una razza mostruosa e ostile. La protagonista di Stellar Blade Nell'inquietante futuro disegnato da Shift Up, infatti, la Terra è stata invasa dai feroci Naytiba, che hanno costretto gli umani superstiti ad abbandonare il pianeta in attesa di un modo per riconquistarlo. La straordinaria potenza di Eve sembra la risposta a queste domande, ma nel corso della campagna saranno molteplici i segreti che verranno rivelati mentre ci misuriamo con orde di nemici fra schivate al limite, combo devastanti e contrattacchi capaci di cambiare il corso di uno scontro. Marvel's Guardians of the Galaxy: Encore Edition In uscita su Nintendo Switch 2 il 5 novembre Il tie-in dei Guardiani della Galassia approda anche su Nintendo Switch 2 con la Encore Edition di Marvel's Guardians of the Galaxy: un'edizione che ripropone l'appassionante campagna originale, arricchendola però con nuovi costumi, il supporto alla modalità mouse dei Joy-Con e al giroscopio, nonché alcune ottimizzazioni tecniche pensate appositamente per la console ibrida giapponese. I personaggi di Marvel's Guardians of the Galaxy Traendo spunto sia dalle trasposizioni cinematografiche che dai fumetti dedicati al super gruppo Marvel, l'action adventure sviluppato da Eidos Montreal mette i vari Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket e Groot alle prese con una missione che si rivela ben presto più complicata del previsto, fra combattimenti frenetici, dialoghi con opzioni differenti e bivi narrativi capaci di dare vita a sezioni alternative.