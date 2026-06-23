La Stagione 3 di Fallout avrà "nuove cose" mai viste nei videogiochi

Pare che possiamo aspettarci di vedere " cose nuove ", che nei videogiochi non sono mai apparse. Ecco quanto ha raccontato.

Le parole di Howard su Fallout Stagione 3

Parlando con Entertainment Weekly, Howard ha dichiarato che la pre-produzione della terza stagione è in corso e che "le riprese inizieranno presto". Più precisamente, le riprese cominceranno questo mese a Los Angeles.

Howard ha inoltre suggerito che la terza stagione visiterà luoghi che non sono mai apparsi nei giochi di Fallout. "Ne abbiamo parlato alla fine della seconda stagione, accennando al fatto che andremo in posti nuovi", ha detto Howard.

"Quindi, una delle cose che tutti amiamo di Fallout è la geografia del mondo e la possibilità di mostrare alcune cose nuove nel mondo di Fallout che penso sorprenderanno le persone, cose che non hanno mai visto prima nei giochi."

Non ci resta che attendere un primo trailer, per vedere di cosa Howard stia parlando. Nel frattempo, vi segnaliamo Fallout Forgotten Valley: una particolare e oscura esperienza nel mondo di New Vegas.