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La console Nintendo Switch 2 torna in sconto su Amazon per le offerte Prime Day

Tra le offerte di Amazon troviamo la console Nintendo Switch 2 con un risparmio di circa 40 € rispetto al prezzo consigliato.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   23/06/2026
Nintendo Switch 2

Su Amazon è attualmente disponibile la console Nintendo Switch 2 a 429,99 € rispetto al prezzo consigliato di 469,99 €, permettendoti di risparmiare il 9%. Se sei interessato, puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Nintendo Switch 2 in offerta

Si tratta di una console che offre diversi miglioramenti pensati per farti vivere un'esperienza di gioco ancora più coinvolgente. A contribuire è il display LCD da 7,9 pollici, insieme al supporto HDR e refresh rate fino a 120 Hz e a una stabilità potenziata in modalità TV. I tempi di caricamento sono velocissimi, mentre i nuovi Joy-Con magnetici offrono anche una precisione superiore.

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Le offerte sono valide dal 23 al 26 giugno 2026 e fino a esaurimento scorte. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni, pertanto ti suggeriamo di aprire la pagina del prodotto per assicurarti che siano effettivamente gli stessi. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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