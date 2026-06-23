Preparate i prosciutti, perché God Save Birmingham ha lanciato la sua prima closed beta

È ufficialmente iniziata la prima closed beta di God Save Birmingham , il gioco in cui si uccidono gli zombi con i prosciutti (e con decine di altre armi differenti, improvvisate e non). Si tratta di una fase di test che rapprenta la prima possibilità di provare una versione avanzata del gioco. Gli sviluppatori hanno spiegato che, pur non potendo garantire l'accesso a tutti gli interessati a causa della natura limitata del test, cercheranno di accogliere il maggior numero possibile di partecipanti.

I contenuti della beta

Lo studio considera questa beta un'opportunità importante per raccogliere opinioni. I feedback ricevuti saranno utilizzati per affinare il bilanciamento e migliorare i numerosi sistemi e meccaniche che continuano a essere ampliati durante lo sviluppo.

La closed beta resterà disponibile per circa una settimana e, a differenza di molti test preliminari, non è soggetta ad accordi di riservatezza. I partecipanti possono quindi condividere liberamente video, immagini e dirette streaming di God Save Birmingham. Gli sviluppatori hanno inoltre precisato che il numero di tester potrebbe aumentare durante il periodo di prova, rendendo possibile l'accesso anche a chi si iscriverà successivamente tramite la pagina Steam del titolo.

Tra le limitazioni attuali figura l'assenza del sistema di salvataggio e caricamento: ogni volta che il gioco viene chiuso, i progressi vengono azzerati. Il team invita inoltre gli utenti a compilare il questionario dedicato ai feedback, accessibile direttamente dal menu principale.

La nuova build introduce numerosi miglioramenti rispetto alle precedenti versioni alpha. Sul fronte della qualità della vita sono state apportate modifiche all'interfaccia dell'inventario, ora suddivisa tra oggetti nelle vicinanze e oggetti trasportati dal giocatore. Sono stati aggiunti controlli audio più completi, riviste alcune assegnazioni dei tasti e semplificate diverse azioni, come il sollevamento degli oggetti e le interazioni difensive contro gli zombie.

Anche il bilanciamento è stato oggetto di interventi significativi. Gli sviluppatori hanno modificato la densità degli zombie, la velocità con cui fame e sete influiscono sulla salute del personaggio e il comportamento dei non morti durante le prese, che ora impediscono di correre. Sono stati inoltre ritoccati alcuni sistemi legati alla preparazione del cibo.

Il team ha anche segnalato alcuni problemi ancora presenti nella beta. In rari casi il gioco potrebbe chiudersi inaspettatamente all'avvio di una nuova partita, alcuni oggetti risultano interagibili ma non possono essere spostati o smontati e alcuni zombie possono apparire sotto il livello del terreno.