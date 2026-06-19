Fallout Stagione 3 aggiunge al cast un attore di Star Wars

La serie TV di Fallout di Bethesda e Amazon Prime Video è stata un successo con le prime due stagioni e ora sta proseguendo a passo spedito verso la terza stagione.
Il team di produzione sta ancora cercando nuovi attori per il cast e l'ultima aggiunta è un volto reso famoso da Star Wars e da The Good Place.
Il nuovo attore di Fallout Stagione 3
Il nuovo volto che si unirà alla versione televisiva di Fallout è Manny Jacinto, che potete vedere nell'immagine qui sotto. Si tratta di uno degli attori apparsi in Star Wars: The Acolyte e uno dei personaggi principali di The Good Place, la serie comica di Netflix.
Oltre a Jacinto, recenti aggiunte al cast includono anche Thomasin McKenzie (attrice presente in Jojo Rabbit) e Emily Mortimer (nota per The Newsroom e Paddington in Perù). Non sappiamo però quali personaggi saranno interpretati da questi nuovi attori, che si uniranno a volti noti come Ella Purnell, Aaron Moten, Walton Goggins e Kyle MacLachlan, oltre al già confermato Aaron Paul (Breaking Bad).
Fallout ha ottenuto oltre 100 milioni di spettatori a livello mondiale ed è chiaro che Amazon voglia rapidamente capitalizzare sul successo delle prime due stagioni, divenute due delle quattro produzioni più viste della piattaforma di streaming. Le riprese della terza stagione sono già iniziate a Los Angeles questo mese.
Parlando del lato videoludico, Microsoft vorrebbe rendere lo sviluppo di nuovi Elder Scrolls, Fallout e Halo più veloce.
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