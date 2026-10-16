Fortnite prepara la mini-stagione a tema One Piece? Indizi e leak svelano il passaggio al Capitolo 8

Con l'avvicinarsi della conclusione del Capitolo 7 Stagione 4, la community di Fortnite si prepara ad accogliere la consueta parentesi autunnale: la mini-stagione annuale che fa da ponte verso il futuro del celebre battle royale. L'aggiornamento approdato sui server lo scorso 15 ottobre ha introdotto gli ultimi contenuti a tema Fortnitemares in vista delle celebrazioni di Halloween, segnando l'ultima patch prima della grande transizione verso il Capitolo 8, un passaggio destinato a stravolgere integralmente l'isola, il set di armi, l'ambientazione e le meccaniche di gioco portanti.
Per accompagnare il pubblico tra una macro-era e l'altra, Epic Games adotta ormai con regolarità la formula della mini-stagione tematica: se l'anno scorso l'evento aveva trasformato l'isola in una Springfield animata in cel-shading dedicata a I Simpson, per le prossime settimane i rumor puntano compatti verso l'universo narrativo di One Piece.
Il forziere pirata nei file di gioco
Sebbene Epic Games mantenga il consueto riserbo ufficiale attorno all'argomento della stagione, i dataminer hanno setacciato l'ultimo aggiornamento scovando dettagli inequivocabili.
Tra le risorse di gioco è infatti emerso un inquietante forziere pirata, ritenuto il fulcro dell'evento finale della stagione corrente, concepito per traghettare i giocatori verso una nuova destinazione. Potete vedere come dovrebbe apparire nel gioco tramite il post di Hypex, qui sopra, pubblicato su Twitter.
La schermata di caricamento con Jonesy e l'omaggio a Luffy: debutto il 1° novembre
A corroborare l'ipotesi dell'arrivo della ciurma di Cappello di Paglia è una nuova schermata di caricamento legata alla lore, strumento da sempre utilizzato dagli sviluppatori per anticipare i risvolti della trama. L'illustrazione ritrae Jonesy e Hope mentre precipitano attraverso una spaccatura nella realtà insieme al misterioso scrigno piratesco: mentre Hope plana sicura verso la nuova mappa, Jonesy si trova seduto all'interno di un barile di legno.
Il parallelismo con l'opera cartacea ideata da Eiichiro Oda è immediato: nel capitolo 2 del manga di One Piece, Monkey D. Luffy fa la sua iconica comparsa uscendo proprio da una botte arenata sulla spiaggia. Una citazione visiva difficilmente imputabile a una mera coincidenza.
L'attesa è ormai agli sgoccioli: il Capitolo 7 Stagione 4 chiuderà ufficialmente i battenti il prossimo 1° novembre, data in cui debutterà immediatamente la nuova mini-stagione. Ricordiamo infine che One Piece: Stagione 3 è a buon punto: Netflix comunica un importante aggiornamento.