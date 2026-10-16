Il nuovo trailer di Stuntman: Hollywood è dedicato a Knight Rider e mostra acrobazie spettacolari

Come già visto in precedenza, anche questo trailer dimostra la follia del gameplay, proponendo sequenze spettacolari che potrebbero attirare l'attenzione di chi cerca un'esperienza altamente adrenalinica, con la possibilità di rivivere acrobazie e scene famose tratte da film e serie TV.

Stuntman: Hollywood torna a mostrarsi in un nuovo gameplay trailer, stavolta con una delle auto più iconiche della storia della televisione. Ci riferiamo alla leggendaria K.I.T.T., la celebre auto di Knight Rider (in Italia Supercar), caratterizzata da linee sportive e aggressive e dall'inconfondibile scanner luminoso rosso sul frontale.

Tra salti ed esplosioni

Il trailer mostra alcune sequenze dedicate a K.I.T.T., una delle auto americane più iconiche della storia della televisione, resa celebre dalla serie Knight Rider, conosciuta in Italia come Supercar, con Michael Knight (David Hasselhoff) come protagonista. Entrando più nel dettaglio, K.I.T.T. è una Pontiac Firebird Trans Am nera che - nella serie - è dotata di intelligenza artificiale e può guidare autonomamente. In questo caso, ovviamente, sarete voi a mettervi al volante e a cercare di eseguire acrobazie sempre più spettacolari e folli.

Il video è piuttosto breve, dura circa 30 secondi, ma mostra l'auto protagonista di diverse sequenze d'azione, tra derapate su strade sterrate, salti spettacolari dalle rampe ed esplosioni scenografiche sullo sfondo, il tutto accompagnato dall'inconfondibile sigla dal sound elettronico. Dovrete quindi mettere alla prova le vostre abilità al volante, cercando di eseguire ogni acrobazia alla perfezione e combinando precisione e tempismo, proprio come nelle scene più iconiche dei grandi film d'azione.

Purtroppo, al momento non sono stati svelati ulteriori dettagli sul gioco, ma dai vostri commenti abbiamo già notato un certo interesse nel provarlo. Ad oggi non è stato ancora svelato il periodo di uscita del gioco, ma a quanto pare dovrebbe "arrivare presto", secondo quanto riportato, e dovrebbe debuttare su PC (Steam), PS5 e Xbox Series X|S.