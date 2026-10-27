Phantom Blade Zero arriva su PS5 e PC: orario di sblocco, edizioni, preload e requisiti

Quale edizione scegliere, cosa serve per il preload e perché il disco per PS5 non c'è ancora: la guida pratica all'action di S-Game, che abbiamo già giocato e recensito su PlayStation 5.

Ci siamo quasi. Dopo anni di trailer, presentazioni e dimostrazioni che hanno contribuito ad alimentare l'entusiasmo della community, Phantom Blade Zero si prepara finalmente a debuttare su PS5 e PC. L'action GDR sviluppato dallo studio cinese S-Game è senza dubbio uno dei videogiochi più attesi degli ultimi anni, complice un sistema di combattimento spettacolare, un'estetica che fonde atmosfere wuxia e dark fantasy e una serie di trailer ad alto tasso di adrenalina capaci di attirare l'attenzione di milioni di giocatori in tutto il mondo. In vista del lancio, abbiamo raccolto tutte le informazioni più importanti da conoscere prima dell'uscita: dagli orari di sblocco alle edizioni disponibili, passando per i bonus di prenotazione, i requisiti PC e una panoramica generale sul progetto. Se ancora non lo avete fatto, vi consigliamo inoltre di leggere la nostra recensione di Phantom Blade Zero.

Edizioni digitali e fisiche, data e orario di sblocco e i requisiti PC Da quando si può giocare Partiamo dalle informazioni più importanti. Phantom Blade Zero sarà disponibile a partire dal 29 ottobre, con i preload già attivi sia su PS5 che su PC per tutti coloro che hanno effettuato il preordine. In Italia il gioco si sbloccherà alle 03:00 del mattino del 29 ottobre, in contemporanea su PS5, Steam ed Epic Games Store. Parliamo di "sblocco" in quanto il gioco inizialmente sarà disponibile solo in formato digitale. Per quanto riguarda le edizioni, S-Game ha scelto una formula piuttosto tradizionale. L'edizione Standard viene proposta a 69,99 euro su PS5 e 59,99 euro su PC e include esclusivamente il gioco base. Per chi desidera qualche contenuto extra è disponibile anche la Digital Deluxe Edition, al prezzo di 79,99 euro su PS5 e 69,99 euro su PC, che aggiunge: Aspetto esclusivo Leggenda del Wulin

Aspetto esclusivo Corpo di sangue e acciaio

Artbook digitale

Colonna sonora digitale (OST) Indipendentemente dall'edizione scelta, tutti coloro che prenoteranno il gioco prima del lancio riceveranno due bonus di sblocco anticipato: l'accessorio Vaso del tesoro e l'aspetto Tradizione. S-Game ha comunque precisato che entrambi i contenuti potranno essere ottenuti anche semplicemente avanzando nel gioco. Formato fisico Una buona notizia riguarda inoltre gli appassionati del formato fisico. Dopo settimane di dubbi e indiscrezioni su una possibile distribuzione esclusivamente digitale, lo studio ha infatti confermato che nel corso del 2027 arriveranno anche alcune edizioni su disco per PS5. Al momento sono state annunciate una Standard Edition, una Deluxe Edition e una Ultimate Edition, quest'ultima caratterizzata da una custodia in metallo (steelbook) pensata per i collezionisti. Tuttavia, prezzi, contenuti definitivi e data di pubblicazione non sono ancora stati comunicati, quindi se proprio non volete rinunciare ad avere una copia fisica dovrete armarvi di un po' di pazienza. Requisiti PC Una delle spettacolari boss fight di Phantom Blade Zero Passando alla versione PC, i requisiti ufficiali confermano come il gioco sia stato progettato per funzionare anche su configurazioni non particolarmente recenti, almeno in uno scenario in cui non si attiva né ray tracing né path tracing. Nel dettaglio: Requisiti minimi - 1080p con upscaling a 30 fps, senza ray e path tracing Sistema operativo: Windows 10/11 a 64 bit

Processore: Intel Core i7-8700K oppure AMD Ryzen 5 3600

Memoria: 16 GB RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1660 6 GB oppure AMD Radeon RX 5500 XT 8 GB

DirectX: Versione 12

Spazio di archiviazione: 145 GB

SSD obbligatorio Requisiti consigliati - 1440p con upscaling a 60 fps, senza ray e path tracing Sistema operativo: Windows 10/11 a 64 bit

Processore: Intel Core i5-10600K oppure AMD Ryzen 5 5600X

Memoria: 16 GB RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 8 GB oppure AMD Radeon RX 6700 XT 12 GB

DirectX: Versione 12

Spazio di archiviazione: 145 GB

SSD obbligatorio Per chi desidera sfruttare le tecnologie di illuminazione avanzata, S-Game ha inoltre indicato una GeForce RTX 5060 da 8 GB come configurazione consigliata per il ray tracing a 1080p e 60 fps, mentre per il path tracing a 4K e 60 fps viene suggerita una GeForce RTX 5080 da 16 GB, in entrambi i casi con upscaling attivo. Da segnalare infine un dettaglio che ha fatto discutere parte della community: sebbene il gioco occupi circa 145 GB una volta installato, gli sviluppatori consigliano di mantenere almeno 300 GB di spazio libero sull'SSD per il preload, durante le operazioni di download e decompressione dei file.