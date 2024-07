Phantom Blade Zero sarà accessibile, S-Game “non ha il privilegio di FromSoftware di frustrare i giocatori”

Tramite un'intervista con PCGamesN, il game director di Phantom Blade Zero ha svelato che il gioco si ispira agli action "hardcore", ma non sarà frustrante come i souls-like, con gli sviluppatori che hanno preferito realizzare un titolo accessibile a chiunque tramite più opzioni per la difficoltà, dato che lo studio non ha il "privilegio di FromSoftware di rendere frustrati i giocatori".

"Il combattimento di Phantom Blade Zero ha un certo ritmo, ma in generale è molto più veloce della media dei soulslike", ha spiegato "Soulframe", il game director del gioco. "In realtà ci siamo ispirati all'azione combo-driven vecchio stile di giochi come Ninja Gaiden e Metal Gear Rising, che non sono più in molti a giocare. Quei giochi sono i nostri preferiti, ma al giorno d'oggi i giocatori più giovani potrebbero trovare questi giochi troppo hardcore, quindi abbiamo dovuto renderlo più accessibile".

"Abbiamo inserito queste combo veloci in una mappa simile a un souls, che è una combinazione nuova. Ma questo ha creato anche molte sfide per noi, come le angolazioni della telecamera. Penso che sia andata piuttosto bene. Ci piace l'idea di fare qualcosa di veramente nuovo e unico che incorpori tutti gli elementi di base dei giochi classici che amiamo".