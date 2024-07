La classifica dell'eShop di Nintendo Switch vede Luigi's Mansion 2 HD cedere la vetta a un gioco Microsoft

La classifica generale e quella dei titoli solo in digitale dell'Shop del 20 luglio

Per il resto nella classifica generale e quella che include solo i titoli venduti in digitale troviamo perlopiù degli evergreen, come Mario Kart 8 Deluxe, Stardew Valley e Among Us. Senza ulteriori indugi, scopriamole entrambe.

Minecraft

Classifica generale

Minecraft Luigi's Mansion 2 HD Stardew Valley Mario Kart 8 Deluxe Overcooked 2 NBA 2K24 Nintendo Switch Sports EA Sports FC 24 Nintendo World Championships: NES Edition Just Dance 2024 Edition Hades Super Smash Bros. Ultimate Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate Among Us Little Kitty, Big City Dave the Diver Super Mario Bros. Wonder Mario Party Superstars It Takes Two Inside Paper Mario: The Thousand-Year Door Sonic Mania Hogwarts Legacy Deluxe Edition Overcooked: Special Edition Animal Crossing: New Horizons MLB The Show 24 Hogwarts Legacy Nickelodeon Kart Racers Cuphead + The Delicious Last Course Mortal Kombat 11

Una sfida in Nintendo World Championships: NES Edition

Classifica giochi solo in digitale