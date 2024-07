Splitgate 2: svelati i requisiti di sistema per PC dello sparatutto free-to-play

Per il momento non abbiamo visto neppure una sequenza di gameplay vera e propria di Splitgate 2, il successore dello sparatutto multiplayer di 1047 Games che mescola la frenecità di Halo con i portali di Portal, ma su Steam sono stati già pubblicati i requisiti di sistema minimi e raccomandati. Vediamoli di seguito:

Requisiti affordabili, ma potrebbero cambiare

Parliamo di requisiti di sistema alla portata di molti giocatori, il che è sicuramente un punto di forza quando si parla di uno sparatutto incentrato sul multiplayer. Lato GPU infatti bastano una vetusta GTX 1060 o una RX 580 per soddisfare quelli consigliati, mentre per quanto riguarda il processore viene richiesto un i5-6600k o un Ryzen 5 1400. Non viene specificato, ma supponiamo che queste siano le specifiche per assicurarsi i 60 fps con risoluzione Full HD e dettagli grafici alti.

Una delle arene di Splitgate 2

In ogni caso, è bene precisare che questi requisiti potrebbero mutare nel tempo, dato che la data di uscita di Splitgate 2 non sembra vicinissima. Infatti, si parla di un generico 2025, con il gioco attualmente in sviluppo PC, PS5 e Xbox Series X|S. Per il momento abbiamo visto solo un trailer cinematografico e letto le parole del boss dello studio, che ha promesso che questa volta il gioco è in sviluppo da un team di grosse dimensioni e di esperti del genere, con l'obiettivo di rivoluzionare il panorama degli sparatutto competitivi.