Mentre Mark si torce le budella per l'ansia, uno degli aspetti meglio riusciti di Until Then è la sua magia : ci si sente talmente calati nei panni del ragazzo che è come se quel messaggio dovessimo riceverlo noi, tornati adolescenti, con il cuore a mille e la speranza di far colpo. Questi sono i momenti in cui Until Then dà il suo meglio. Ma sono anche quelli in cui dà il suo peggio.

Sdraiato sul letto di casa sua con lo sguardo incollato allo schermo dello smartphone, Mark aspetta la risposta di Nicole con lo stomaco attorcigliato. Fa avanti e indietro, aprendo e chiudendo le chat con i suoi amici, ma sta attento a non perdere di vista le notifiche in arrivo, perché lo scambio di messaggi con la ragazza che gli piace è la cosa più eccitante che gli sia successa negli ultimi mesi. Nell'altra chat la sua migliore amica, Cathy, lo prende in giro, e nel gruppo della classe si discute della lezione di quel giorno e delle stranezze della professoressa.

Sullo sfondo della vicenda principale, infatti, si parla spesso del grande cataclisma che ha cambiato la storia delle Filippine, al punto da diventare un vero e proprio spartiacque per i destini dei personaggi del gioco. Il titolo è ambientato nel 2014 e, nonostante non venga mai fatto esplicitamente cenno ai veri disastri naturali che hanno colpito le isole in quegli anni, è facile pensare al tifone Haiyan che ha devastato il paese nel 2013, ed è considerato uno dei più potenti mai registrati nella storia . Una calamità che ha coinvolto più di 16 milioni di persone e ne ha uccise oltre 6000. Nel titolo si affronta spesso la questione dei superstiti e di coloro che non ce l'hanno fatta: il lutto e la sindrome del sopravvissuto, sono due tematiche centrali dell'opera.

Until Then è una visual novel realizzata da Polychroma Games, studio di sviluppo filippino, che con intelligenza ha inserito nel videogioco parte della cultura del suo paese . È una storia adolescenziale, di cotte, di amicizia, di sogni per il futuro, ma calata in un contesto post catastrofico.

Attraverso gli occhi di un ragazzo di quindici anni

In realtà la vena soprannaturale resta perlopiù vaga, quasi un MacGuffin, per buona parte dell'avventura. Until Then si concentra molto di più nel mettere in scena la quotidianità dei suoi protagonisti. Per la maggior parte del tempo si segue Mark nelle lunghe camminate fino a scuola, nei pomeriggi silenziosi in casa, nei momenti di apatia.

Cathy, la migliore amica di Mark, è uno dei personaggi chiave del racconto

Questa capacità di mettere in scena la routine è essenziale, perché è solo attraverso queste parentesi apparentemente vuote, e in realtà ricche di sfumature, che impariamo a conoscere i pensieri più intimi del ragazzo. Ma questi momenti rappresentano anche una debolezza, perché spesso Until Then si culla nella sua fiacca, trascinandosi in digressioni infruttuose, come quando Mark si mette a fare zapping in TV e assistiamo a frammenti delle trasmissioni che incontra, o quando siamo costretti a rivivere ricordi e pensieri che ha già esplorato in passato.

Anche le sessioni di chat, che riescono a dare l'illusione di essere credibili, a volte si dilungano, così come lo scrolling dei social network. È una tendenza che viene fuori sempre più spesso nel titolo, e diventa più difficile da tollerare dal momento che l'intera avventura, qualora si voglia accedere al true ending, dura oltre venti ore. La qualità di scrittura è comunque sempre buona, capace di variare il registro dall'umorismo al drammatico, ma a volte sembra innamorarsi troppo di sé.

A questo proposito c'è anche un altro aspetto in cui Until Then eccelle e allo stesso tempo deficita, ed è nel raccontare gli stati d'animo dei suoi giovani protagonisti. Come si diceva in apertura, quando i ragazzi fanno i ragazzi le cose filano che è una meraviglia. La sensazione di estraneità al mondo degli adulti, la barriera emotiva che si alza in difesa del proprio sé più vulnerabile, il modo in cui ci si scioglie periodicamente davanti alla parola giusta detta dall'amico o dall'amica di turno.

A volte le chat sono talmente tante che si intrecciano tra loro

Tutto è scritto in maniera squisita. D'altro canto, funziona molto meno quando questi adolescenti sembrano afflitti da una malinconia e da una nostalgia che li fa sembrare troppo adulti per la loro età. C'è un momento in cui Mark e Nicole parlano dei loro amici, e il ragazzo si lascia andare a una confessione molto toccante, nella quale ammette di avere nostalgia del periodo in cui riusciva a uscire spesso con i suoi amici. L'ho trovato un pensiero condivisibile: avendo superato i trenta è effettivamente difficile conciliare gli impegni di tutti. Ma Mark e Nicole hanno quindici anni. E non è l'unico esempio in cui i personaggi tornano a canzoni, momenti e aneddoti con un rimpianto che risulta un po' forzato per degli adolescenti.