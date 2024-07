Honkai: Star Rail si aggiorna alla versione 2.4, data di uscita, nuovi personaggi e 300 Stellar Jade gratis

Hoyoverse ha presentato i contenuti della versione 2.4 di Honkai: Star Rail, che come da tradizione porterà con sé nuovi personaggi giocabili, attività ed eventi e molto altro ancora. Le novità sono riassunte nel trailer di annuncio che trovate qui sotto, assieme ai nuovi codici promozionali diffusi per l'occasione.

L'aggiornamento è intitolato "Finest Duel Under the Pristine Blue" e sarà disponibile a partire dal 31 luglio. Concluso l'arco narrativo di Penacony, i giocatori torneranno Xianzhou Luofu per prendere parte a una cerimonia, i cui risvolti daranno inizio a una nuova avventura. A tal proposito, i giocatori avranno accesso a una mappa inedita, la The Shacling Prison, dove affronteranno anche nuove tipologie di nemici.