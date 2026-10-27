Acer Predator Atlas 8, che prezzi: in Italia costa fino a 1.600 euro con Intel Arc G3 Extreme

Il confronto con gli Stati Uniti evidenzia una differenza nella configurazione disponibile. Negli USA è stato annunciato un modello con processore Intel Arc G3 Extreme, grafica integrata Arc B390, 24 GB di memoria LPDDR5X e SSD da 512 GB, al prezzo di 1.299,99 dollari. In Italia, invece, la versione Extreme è abbinata a un SSD da 1 TB e costa 1.599,99 euro. Il modello italiano da 512 GB, venduto a 1.299,99 euro, utilizza invece il più semplice Intel Arc G3 con grafica Arc B370.

Acer porta in Italia il Predator Atlas 8, il suo nuovo PC handheld da gioco con schermo da 8 pollici e sistema operativo Windows 11. Lo store ufficiale propone due configurazioni: quella con Intel Arc G3 a 1.299,99 euro e quella con Intel Arc G3 Extreme a 1.599,99 euro .

Intel Arc G3 e G3 Extreme: le due configurazioni

La differenza principale tra le due versioni vendute in Italia riguarda il processore e la GPU integrata. Il modello da 512 GB, identificato dal codice NH.U7XEF.003, utilizza Intel Arc G3 e una GPU Intel Arc B370 con memoria condivisa. La variante da 1 TB, codice NH.U7XEF.001, adotta invece Intel Arc G3 Extreme e grafica Intel Arc B390. Entrambe le configurazioni eseguono Windows 11 Home, consentendo di accedere a piattaforme come Steam e ai giochi disponibili attraverso Xbox Game Pass, con un abbonamento compatibile.

Le due configurazioni di Acer Predator Atlas 8 vendute in Italia

Lo schermo touchscreen ha una diagonale di 8 pollici, una risoluzione di 1920 x 1200 pixel e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. La frequenza variabile può contribuire a rendere più fluida la visualizzazione quando il frame rate cambia durante il gioco.

La dotazione comprende una batteria da 80 Wh, joystick con tecnologia TMR e grilletti a doppia modalità. I sensori TMR sono pensati per migliorare la precisione dei controlli e ridurre il rischio di problemi di drifting degli stick. Il sistema di raffreddamento utilizza due ventole per gestire le temperature durante le sessioni più impegnative.

La connettività permette inoltre di collegare il dispositivo a uno schermo esterno, trasformandolo all'occorrenza in una postazione da scrivania. La versatilità è uno dei punti su cui Acer punta maggiormente, insieme alla possibilità di utilizzare un ambiente Windows completo.

Voi che cosa ne pensate? Acquistereste un PC handheld a questi prezzi, che sono superiori a quelli annunciati a luglio per il Regno Unito? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.