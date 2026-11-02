L'aumento di utili registrato da Marvelous nella prima metà dell'anno fiscale è da capogiro

Marvelous ha chiuso la prima metà dell'anno fiscale 2026 , relativa al periodo compreso tra aprile e settembre, con risultati finanziari in forte crescita rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La società giapponese ha registrato un incremento dell'utile operativo del 1.105,3% , accompagnato da un miglioramento sensibile degli altri principali indicatori di redditività. Un risultato che segna anche il ritorno in positivo della divisione dedicata ai contenuti digitali, dopo le perdite accumulate nella prima metà dell'esercizio precedente.

Come riportato da GameBiz, la crescita è stata sostenuta soprattutto da vendite dei videogiochi superiori alle aspettative sui mercati internazionali. Marvelous ha evidenziato in particolare il buon andamento delle nuove produzioni indipendenti, tra cui Moonlight Peaks, e il contributo del catalogo di titoli già pubblicati per console. Tra questi ultimi, è andato particolarmente bene Story of Seasons: Grand Bazaar, simulatore di vita agricola pubblicato nel 2025, che ha prodotto enormi ricavi per la compagnia.

Un dialogo in Story of Seasons: Grand Bazaar

L'incremento della redditività, tuttavia, non dipende soltanto dall'andamento commerciale dei giochi. La società ha infatti beneficiato anche di una minore incidenza delle spese legate allo sviluppo di nuovi progetti e alle attività di ricerca e sviluppo, rispetto a quanto avvenuto nell'analogo periodo dell'anno precedente. In quel caso, i risultati erano stati penalizzati dall'accoglienza commerciale inferiore alle attese di Daemon X Machina: Titanic Scion e dai consistenti investimenti necessari per portare avanti alcuni dei progetti in uscita.

Marvelous guarda ora ai prossimi mesi con l'obiettivo di consolidare questa ripresa. Entro la fine del 2026 è prevista in Giappone la pubblicazione di Shinobi Nexus: Senran Kagura, progetto con cui l'azienda intende rilanciare il marchio Senran Kagura. Stando a quanto comunicato dalla società, le prenotazioni anticipate del gioco avrebbero già superato le aspettative iniziali.

Il calendario delle prossime uscite comprende inoltre Muramasa: Revenant Blades di Vanillaware, atteso per il 4 febbraio, ed Eternal Anima, previsto per il 5 marzo. Quest'ultimo è un nuovo JRPG sviluppato da un gruppo di veterani che hanno lavorato in passato a serie come Final Fantasy e Chrono Trigger.