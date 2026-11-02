GeForce RTX 5080, versione da 24 GB in ritardo? Mancano i kit per i partner NVIDIA

A riportare gli ultimi aggiornamenti è la testata taiwanese Benchlife, secondo cui la distribuzione della documentazione tecnica era inizialmente prevista per ottobre 2026. La scadenza sarebbe però trascorsa senza che i partner AIC ricevessero il materiale necessario.

La GeForce RTX 5080 con 24 GB di memoria potrebbe non arrivare nei negozi a gennaio 2027, come ipotizzato dalle indiscrezioni delle ultime settimane. NVIDIA non avrebbe ancora consegnato ai produttori partner i materiali tecnici indispensabili per avviare lo sviluppo delle schede personalizzate. Un ritardo che rischia di complicare il calendario di lancio e lasciare ancora a lungo sul mercato l'attuale versione con 16 GB di VRAM.

Prezzi e disponibilità delle schede Blackwell restano un problema

Le nuove informazioni ridimensionano le precedenti indiscrezioni provenienti dai canali di distribuzione cinesi, secondo cui NVIDIA avrebbe accelerato i preparativi per portare la scheda sul mercato già a dicembre 2026 o gennaio 2027. Le previsioni precedenti indicavano invece una finestra più ampia, collocata nel primo trimestre del 2027.

I partner NVIDIA non hanno ancora dettagli fondamentali per la nuova RTX 5080

L'assenza dei kit di progettazione rappresenta un ostacolo concreto. I produttori non possono completare il disegno delle proprie versioni personalizzate senza conoscere le specifiche definitive e senza avere accesso alla documentazione fornita da NVIDIA. Successivamente devono anche svolgere le verifiche tecniche e i test necessari prima di avviare la produzione di massa. Benchlife segnala inoltre difficoltà nell'approvvigionamento dei circuiti stampati e una disponibilità limitata di alcuni componenti.

Secondo quanto riportato da VideoCardz, un partner aveva già indicato in almeno sei settimane il tempo necessario per portare una nuova scheda video sul mercato dopo aver ricevuto tutte le informazioni tecniche. Si tratta però di una stima che potrebbe rivelarsi ottimistica, considerando le attuali difficoltà della catena di fornitura.

Non è escluso che NVIDIA presenti comunque la GeForce RTX 5080 da 24 GB durante il CES 2027, in programma dal 6 al 9 gennaio. L'annuncio ufficiale potrebbe quindi precedere di alcune settimane l'effettiva disponibilità nei negozi. Benchlife non indica una nuova data, ma un debutto più avanti nel primo trimestre rimane un'ipotesi plausibile.

La principale differenza rispetto al modello attuale dovrebbe riguardare la memoria video, destinata a passare da 16 a 24 GB di GDDR7, con un incremento del 50%. Per raggiungere questa capacità NVIDIA potrebbe utilizzare otto moduli da 3 GB, ciascuno con una densità superiore rispetto a quelli impiegati sulla versione esistente. L'interfaccia di memoria dovrebbe invece rimanere a 256 bit.

Non è chiaro se l'aumento della VRAM sarà accompagnato anche da frequenze operative più elevate, maggiore larghezza di banda e consumi superiori. Sono caratteristiche che in precedenza erano state associate alle indiscrezioni sulla GeForce RTX 5080 SUPER, ma al momento non ci sono conferme di un collegamento tra le due configurazioni.

Il possibile ritardo arriva mentre la disponibilità delle schede video NVIDIA di fascia alta continua a essere problematica. Le precedenti rilevazioni di mercato citate dalla fonte segnalano prezzi della RTX 5080 già sensibilmente superiori ai 999 dollari del listino iniziale, con numerose inserzioni che superano i 2.000 dollari. L'arrivo di una variante da 24 GB potrebbe quindi aumentare ulteriormente la pressione sulla disponibilità dei modelli esistenti, soprattutto se NVIDIA dovesse davvero sostituire la versione da 16 GB. Per ora, tuttavia, la società non ha annunciato ufficialmente la nuova scheda: specifiche definitive, prezzo e data di commercializzazione restano tutte da confermare.