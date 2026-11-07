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Il controller Turtle Beach ispirato a GTA 6 è in preordine su Amazon

Tra le proposte di Amazon troviamo il controller wireless Turtle Beach Pacific Skyline per PC e Xbox, con illuminazione RGB dinamica.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   07/11/2026
Controller Turtle Beach Pacific Skyline

Su Amazon è attualmente disponibile in preordine il controller Turtle Beach Pacific Skyline a 89,99 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni dall'uscita, prevista per il 19 novembre 2026. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Grafica pastello e batteria ricaricabile

Questo controller presenta un design ispirato a GTA 6, con una grafica pastello ispirata alla costa del Pacifico e silhouette di palme per un'estetica tipica. Inoltre, l'illuminazione RGB dinamica svela lo skyline nascosto di San Diego, come puoi vedere nell'immagine sottostante.

Il controller Turtle Beach Pacific Skyline
Il controller Turtle Beach Pacific Skyline

Troviamo inoltre levette TMR premium progettate per garantire maggiore precisione e meno drift. La batteria ricaricabile ti permetterà di giocare senza interruzioni, grazie a un cavo USB-C da 3 m incluso, utilizzabile anche per il gioco in modalità cablata. Si tratta quindi di una buona alternativa al DualSense di GTA 6, purtroppo non disponibile. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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