OPPO Find X10 Ultra sarebbe stato sospeso: era uno dei migliori camera phone in sviluppo

OPPO Find X10 Ultra avrebbe dovuto distinguersi per un comparto fotografico di altissimo livello, tanto da ambire al titolo di uno dei migliori camera phone sul mercato. Secondo le ultime indiscrezioni, però, il progetto potrebbe non arrivare mai alla presentazione ufficiale. Sembra infatti che lo sviluppo sia stato sospeso, ma ovviamente vi suggeriamo di prendere queste indiscrezioni con la dovuta cautela, in attesa di conferme o smentite ufficiali.

Debutto a rischio?

Il Find X10 Ultra sarebbe stato il successore del Find X9 Ultra. Secondo quanto riportato dal leaker Digital Chat Station su Weibo, OPPO avrebbe sospeso il lancio del suo prossimo modello di punta. Non è stato specificato il modello specifico, ma è molto probabile che si tratti proprio del Find X10 Ultra. Al momento non sono emersi ulteriori dettagli sulle ragioni di questa decisione, né sappiamo se si tratti di una semplice pausa nello sviluppo o di una cancellazione definitiva del progetto. Come anticipato, quindi, vi suggeriamo di prendere queste informazioni con le pinze. Sarebbe strano se OPPO avesse deciso di sospendere realmente lo sviluppo del dispositivo, considerate anche le sue possibili caratteristiche.

OPPO Find X10 Ultra avrebbe avuto ottime fotocamere

Il comparto fotografico dovrebbe essere uno dei punti di forza del Find X10 Ultra. Stando alle indiscrezioni, lo smartphone potrebbe integrare una fotocamera principale da 200 MP, un'ultra-grandangolare da 200 MP e un teleobiettivo periscopico 3x, anch'esso da 200 MP, affiancato da un ulteriore sensore periscopico 10x da 50 MP. Si tratterebbe quindi di una configurazione particolarmente interessante, la cui rinuncia sarebbe un vero peccato per gli appassionati di fotografia. Resta inoltre da capire se questa possibile decisione sia legata all'attuale crisi delle RAM, che sta mettendo sotto pressione il settore tecnologico.

Al momento non abbiamo informazioni sufficienti, ma riteniamo improbabile che lo sviluppo sia stato realmente interrotto. Ovviamente restiamo in attesa di novità e vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più.