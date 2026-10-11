Gran Turismo 7 continua a vendere abbastanza? Il director risponde sinceramente

Una crescita organica senza PlayStation Plus e le parole di Yamauchi

Uno degli elementi più interessanti del percorso di Gran Turismo 7 risiede nella natura della sua crescita: a differenza di altre produzioni Sony, il titolo non è mai stato incluso nei cataloghi di PlayStation Plus (Extra o Premium), affidandosi esclusivamente alle vendite dirette del gioco base, supportate di tanto in tanto da sconti periodici sul PlayStation Store.

Intervistato dal portale specializzato Traxion, il creatore della serie Kazunori Yamauchi ha commentato così la straordinaria longevità del progetto: "Gran Turismo 7 continua a vendere molto bene, ma non ce lo aspettavamo fin dall'inizio. Continuiamo a fornire contenuti aggiuntivi e modalità di gioco perché c'è questa base di utenti che continua ancora a crescere."