Gran Turismo 7 continua a vendere abbastanza? Il director risponde sinceramente

Mentre il dibattito sui titoli live service targati Sony evidenzia spesso le difficoltà della compagnia nel settore dei giochi a supporto continuo, Gran Turismo 7 continua a macinare successi in sottofondo, imponendosi come uno dei titoli first-party di maggior successo dell'era PlayStation 5.
A quasi cinque anni dal debutto, il sim racer sviluppato da Polyphony Digital si appresta a ricevere la prima fase dell'inedito aggiornamento Spec 4, spinto da una base di utenti in costante ed inaspettata espansione.
Una crescita organica senza PlayStation Plus e le parole di Yamauchi
Uno degli elementi più interessanti del percorso di Gran Turismo 7 risiede nella natura della sua crescita: a differenza di altre produzioni Sony, il titolo non è mai stato incluso nei cataloghi di PlayStation Plus (Extra o Premium), affidandosi esclusivamente alle vendite dirette del gioco base, supportate di tanto in tanto da sconti periodici sul PlayStation Store.
Intervistato dal portale specializzato Traxion, il creatore della serie Kazunori Yamauchi ha commentato così la straordinaria longevità del progetto: "Gran Turismo 7 continua a vendere molto bene, ma non ce lo aspettavamo fin dall'inizio. Continuiamo a fornire contenuti aggiuntivi e modalità di gioco perché c'è questa base di utenti che continua ancora a crescere."
L'aggiornamento Spec 4: le novità della Fase 1 e la roadmap per dicembre
Per rispondere al continuo afflusso di nuovi piloti virtuali, Polyphony Digital pubblicherà la prima fase del maxi-aggiornamento Spec 4.
I contenuti in arrivo comprenderanno sei nuove automobili e l'inedito circuito giapponese Sportsland Sugo. Questo primo pacchetto rappresenterà tuttavia soltanto l'inizio di un piano di supporto più ampio: il team di sviluppo ha infatti già confermato che una seconda fase di contenuti aggiuntivi verrà distribuita nel corso del mese di dicembre.
Ricordiamo infine che Gran Turismo 8 dovrebbe essere in sviluppo, stando a un annuncio di lavoro.