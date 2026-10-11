Steam ottiene un nuovo record storico di utenti contemporanei: si tratta di cifre incredibili

La piattaforma di distribuzione digitale di Valve continua a macinare record e a dimostrare la straordinaria salute del mercato videoludico su PC. Nel corso di ottobre 2026, Steam ha stabilito un nuovo picco storico assoluto (all-time high), raggiungendo la cifra impressionante di oltre 43,5 milioni di utenti contemporaneamente connessi.

L'imponente traiettoria di crescita ha visto la piattaforma superare la soglia dei 10 milioni di utenti verso la fine del 2015, per poi raddoppiare ulteriormente durante gli anni successivi e accelerare in modo costante nell'ultimo quinquennio .

L'impatto sul mercato PC e la continuità dei numeri

Se si osserva il passaggio dai 23,1 milioni del 2020 ai 43,5 milioni del 2026, emerge chiaramente come l'espansione non sia stata un fenomeno temporaneo, bensì una tendenza strutturale e consolidata. In soli sei anni, la presenza contemporanea di utenti sulla piattaforma è quasi raddoppiata.

Il superamento della soglia dei 43,5 milioni conferma la centralità assoluta di Steam nell'ecosistema del gaming su computer, trainata sia dal costante successo dei grandi titoli multiplayer sia dall'espansione del mercato globale su PC.

Ricordiamo infine che i dati relativi al picco di utenti connessi simultaneamente includono sia i giocatori impegnati attivamente in una sessione di gioco, sia gli utenti che mantengono il client di Steam aperto in background sul proprio dispositivo.