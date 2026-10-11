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Steam ottiene un nuovo record storico di utenti contemporanei: si tratta di cifre incredibili

La piattaforma digitale di Valve continua la sua crescita inarrestabile registrando il picco più alto di sempre nel mese di ottobre.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   11/10/2026
Steam Machine

La piattaforma di distribuzione digitale di Valve continua a macinare record e a dimostrare la straordinaria salute del mercato videoludico su PC. Nel corso di ottobre 2026, Steam ha stabilito un nuovo picco storico assoluto (all-time high), raggiungendo la cifra impressionante di oltre 43,5 milioni di utenti contemporaneamente connessi.

Il risultato segna un ulteriore passo in avanti per il servizio, che anno dopo anno continua ad ampliare in modo costante e capillare la propria base d'utenza attiva in tutto il mondo.

Una crescita inarrestabile: il confronto con gli ultimi 16 anni

Per comprendere appieno la portata di questo traguardo, è sufficiente analizzare l'evoluzione dei picchi registrati nel mese di ottobre durante gli ultimi 16 anni. Nel 2010, Steam contava un picco massimo di appena 2,9 milioni di utenti connessi nello stesso momento; una cifra che oggi appare quasi irrisoria se confrontata con i volumi attuali.

Il grafico dei risultati di Steam
Il grafico dei risultati di Steam

L'imponente traiettoria di crescita ha visto la piattaforma superare la soglia dei 10 milioni di utenti verso la fine del 2015, per poi raddoppiare ulteriormente durante gli anni successivi e accelerare in modo costante nell'ultimo quinquennio.

Di seguito riportiamo la panoramica completa dei picchi registrati a ottobre dal 2010 ad oggi:

  • Ottobre 2026: 43,5 milioni
  • Ottobre 2025: 41,6 milioni
  • Ottobre 2024: 38,1 milioni
  • Ottobre 2023: 31,3 milioni
  • Ottobre 2022: 30,2 milioni
  • Ottobre 2021: 26,5 milioni
  • Ottobre 2020: 23,1 milioni
  • Ottobre 2019: 16,8 milioni
  • Ottobre 2018: 16,3 milioni
  • Ottobre 2017: 16,7 milioni
  • Ottobre 2016: 13,0 milioni
  • Ottobre 2015: 12,5 milioni
  • Ottobre 2014: 7,5 milioni
  • Ottobre 2013: 6,8 milioni
  • Ottobre 2012: 5,4 milioni
  • Ottobre 2011: 4,3 milioni
  • Ottobre 2010: 2,9 milioni

L'impatto sul mercato PC e la continuità dei numeri

Se si osserva il passaggio dai 23,1 milioni del 2020 ai 43,5 milioni del 2026, emerge chiaramente come l'espansione non sia stata un fenomeno temporaneo, bensì una tendenza strutturale e consolidata. In soli sei anni, la presenza contemporanea di utenti sulla piattaforma è quasi raddoppiata.

Deadlock, nuovo record di utenti su Steam anche se il gioco è ancora in fase di test, superato Team Fortress 2 Deadlock, nuovo record di utenti su Steam anche se il gioco è ancora in fase di test, superato Team Fortress 2

Il superamento della soglia dei 43,5 milioni conferma la centralità assoluta di Steam nell'ecosistema del gaming su computer, trainata sia dal costante successo dei grandi titoli multiplayer sia dall'espansione del mercato globale su PC.

Ricordiamo infine che i dati relativi al picco di utenti connessi simultaneamente includono sia i giocatori impegnati attivamente in una sessione di gioco, sia gli utenti che mantengono il client di Steam aperto in background sul proprio dispositivo.

#Steam
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