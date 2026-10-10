Deadlock, nuovo record di utenti su Steam anche se il gioco è ancora in fase di test, superato Team Fortress 2

Deadlock sta attraversando uno dei momenti più positivi della sua storia, pur non essendo ancora stato pubblicato. Il gioco di Valve, una via di mezzo tra un MOBA e uno sparatutto in terza persona, ancora privo di una finestra di uscita, ha stabilito un nuovo picco di 262.145 giocatori simultanei su Steam , superando il record di 253.997 di Team Fortress 2 . Si tratta di un confronto interessante, considerando che sono entrambi titoli di Valve e il secondo è disponibile da anni. A determinare il record è stato "City Never Sleeps" , definito l'aggiornamento più grosso mai pubblicato per il titolo, che introduce sei nuovi eroi e una lunga serie di modifiche.

Un gioco di successo che ancora non esiste

Il dato è rilevante soprattutto per il contesto. Deadlock è infatti ancora in una fase di test chiusa: si può giocare solo se si riceve un invito da un altro utente che ha già accesso. Raggiungere numeri simili in una condizione del genere è insolito e dà la misura dell'attesa che circonda il progetto, uno dei più seguiti tra quelli in sviluppo.

Gli eroi dell'aggiornamento City Never Sleeps

Riepilogando quanto già raccontato in occasione dell'annuncio, con l'ultimo aggiornamento, la mappa è stata rielaborata e include ora delle Steam Vents, aperture che garantiscono invisibilità e rigenerazione a chi vi sosta sopra. Anche gli elementi neutrali sono stati rivisti e hanno preso il nome di Haunts, con diverse nuove tipologie. Compaiono inoltre due nuovi oggetti distruttibili: le Tough Crates, che si aprono solo con un attacco in mischia pesante, e gli Healing Snacks, nascosti sulla mappa e in grado di curare chi li trova.

Le vecchie Golden Statues diventano Buff Containers. Questi contenitori, insieme al Sinner's Sacrifice, offrono ora bonus a resistenza agli incantesimi, raggio delle abilità, resistenza ai proiettili e velocità di movimento. Tra le novità figurano anche The Broker e gli oggetti corrotti, i Corrupted Items. L'interfaccia è stata modificata in modo consistente, con un feed degli eventi aggiornato, un negozio ridisegnato e un visualizzatore dei dialoghi nell'Hideout.

Parlano di personaggi, i nuovi eroi sono complessivamente sei: Nurse Harrow, Rat King, Solomon, Deadman Danny, Baba e Violet.

Ormai ci si aspetta che Deadlock possa diventare il prossimo Counter-Strike o Dota 2, restando ai vertici delle classifiche per anni. Per ora, però, restano da chiarire due aspetti: non si sa quando uscirà e non è noto quando sarà aperto a un pubblico più ampio. Certo, se il buongiorno si vede dal mattino...