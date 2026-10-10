A 25 anni dall’uscita di un gioco ormai parte del mito, arriva l’invito a una festa segreta per i giocatori

Avete mai giocato o proprio sentito nominare Cookie's Bustle: Mysterious Bombo World ? È un'avventura punta e clicca sviluppata da Rodik e uscita sul mercato giapponese all'inizio degli anni Duemila. A venticinque anni di distanza, un gruppo di giocatori ha partecipato a una festa segreta per l'anniversario del titolo e pare che siano tornati tutti a casa in buona salute.

25 anni

Il gioco segue le vicende di Cookie Blair, una bambina di cinque anni convinta di essere un orso, che dal New Jersey raggiunge l'isola di Bombo World, nel Pacifico, per partecipare alle Olimpiadi. L'isola è nel pieno di un colpo di stato intergalattico, e Cookie si ritrova coinvolta in un piano terroristico per liberare il paese dal governo alieno, ma il suo vero obiettivo resta vincere la medaglia d'oro in ogni disciplina. Il giocatore deve anche badare ai bisogni della protagonista: mangiare, allenarsi, andare in bagno e ricevere rinforzi positivi, altrimenti Cookie potrebbe demordere.

Il titolo è da tempo parte del folklore videoludico ed è circondato da un'aura leggendaria. La sua fama è cresciuta anche a causa di una lunga vicenda legale. Tra l'inverno del 2022 e l'inizio del 2023, una società chiamata Graceware ha condotto una massiccia campagna di segnalazioni DMCA contro vari artisti amatoriali, account YouTube, moderatori di forum, modder e chiunque condividesse o semplicemente interagisse con il gioco. Tra i bersagli principali c'era la Video Game History Foundation, che ha ricevuto diverse notifiche tramite Ukie, l'associazione britannica dell'industria videoludica. La fondazione è riuscita a fermare Graceware, che non è stata in grado di dimostrare di possedere i diritti sul gioco o sui suoi contenuti.

Il mito si è evoluto questa settimana, quando si è saputo che Rodik avrebbe conservato gli indirizzi di tutti i clienti che nel 1999 avevano acquistato il gioco per corrispondenza. A quegli indirizzi sono arrivate delle lettere decisamente inattese, con l'invito a una festa riservata per festeggiare i 25 anni di Cookie's Bustle: Mysterious Bombo World.