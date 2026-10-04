Thrustmaster presenta TGT III, il nuovo volante da 700 euro per Gran Turismo 7

Il produttore Thrustmaster ha presentato il TGT III, un nuovo volante da corsa di fascia alta progettato per PlayStation 5 e PlayStation 4 e pensato in particolare per Gran Turismo 7. Il dispositivo arriverà sul mercato a dicembre, con le prime spedizioni previste prima di Natale, e avrà un prezzo di 749,99 dollari negli Stati Uniti, 649,99 sterline nel Regno Unito e 699,99 euro in Europa.