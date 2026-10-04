Thrustmaster presenta TGT III, il nuovo volante da 700 euro per Gran Turismo 7

Il produttore Thrustmaster ha presentato il TGT III, un nuovo volante da corsa di fascia alta progettato per PlayStation 5 e PlayStation 4 e pensato in particolare per Gran Turismo 7. Il dispositivo arriverà sul mercato a dicembre, con le prime spedizioni previste prima di Natale, e avrà un prezzo di 749,99 dollari negli Stati Uniti, 649,99 sterline nel Regno Unito e 699,99 euro in Europa.
La visione di Yamauchi
Secondo Thrustmaster, il TGT III è stato sviluppato seguendo la visione di Kazunori Yamauchi, creatore della serie Gran Turismo. Tra le caratteristiche principali viene indicata la nuova architettura del motore denominata "Direct Axial Drive", ispirata, secondo l'azienda, alle tecnologie utilizzate dalle più avanzate hypercar ad alte prestazioni.
Il sistema integra inoltre la tecnologia Harmony e un force feedback ad alta frequenza, attraverso i quali il volante introduce nel gioco effetti aptici specifici. Thrustmaster cita in particolare due funzioni: Gear Jolt, che dovrebbe permettere di percepire fisicamente i cambi di marcia, ed Engine Roar, progettata per far risuonare il telaio del volante in relazione al regime di rotazione del motore.
L'azienda ha inoltre assicurato che il TGT III continuerà a ricevere aggiornamenti e supporto legati a Gran Turismo 7. Si tratta di un aspetto rilevante considerando il prezzo del dispositivo, che lo colloca in una fascia destinata soprattutto agli appassionati di simulazione automobilistica disposti a investire cifre consistenti nel proprio setup.
Le vendite inizieranno il 3 dicembre, mentre la disponibilità effettiva potrebbe variare in base al rivenditore e alle eventuali promozioni. Il prezzo europeo indicato da Thrustmaster è, come già riportato, di 699,99 euro.
Il TGT III arriva in un momento in cui Gran Turismo 7 sta rafforzando i propri legami con i produttori di periferiche dedicate ai giochi di corsa. All'inizio dell'anno Polyphony Digital aveva annunciato una collaborazione con Moza Racing, azienda concorrente di Thrustmaster nel settore dei volanti da simulazione. È quindi possibile che anche Moza presenti prossimamente un proprio dispositivo ufficiale per il gioco.