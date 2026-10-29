Call of Duty: Modern Warfare 4 usa immagini reali della tragedia di Itaewon, le famiglie chiedono di rimuoverle

Activision è stata invitata a modificare la sequenza introduttiva di Call of Duty: Modern Warfare 4 dopo che alcuni giocatori sudcoreani hanno individuato immagini reali della tragedia di Itaewon, avvenuta a Seul nell'ottobre del 2022. Il filmato, inserito nel montaggio iniziale del gioco, mostra brevemente un soccorritore mentre pratica la rianimazione cardiopolmonare a una persona distesa a terra. Secondo quanto riportato dall'emittente sudcoreana SBS, le immagini provengono da servizi giornalistici dedicati alla tragedia, nella quale persero la vita 159 persone e altre 196 rimasero ferite. Va detto che si tratta di una scena di pochi attimi, difficile da contestualizzare per la maggior parte dei giocatori.

Materiale scottante Il nuovo capitolo della serie Call of Duty è incentrato principalmente su un conflitto tra Corea del Nord e Corea del Sud. La sequenza iniziale presenta una serie di notizie che raccontano una fittizia invasione su vasta scala della Corea del Sud da parte delle forze nordcoreane. Per costruirla, gli sviluppatori hanno utilizzato anche filmati tratti da veri servizi televisivi, mescolando materiale d'archivio e contenuti legati alla storia immaginaria del gioco. È proprio in questo contesto che compare la breve immagine associata alla tragedia di Itaewon, una calca verificatasi il 29 ottobre 2022 durante i festeggiamenti di Halloween. La concentrazione di persone in uno stretto vicolo del quartiere provocò una ressa mortale, con conseguenze che continuano a pesare sulle famiglie delle vittime e su chi assistette agli eventi o partecipò alle operazioni di soccorso. L'associazione dei familiari delle vittime del disastro di Itaewon ha pubblicato una dichiarazione in cui chiede ad Activision di eliminare il filmato. "Utilizzare un simile evento come materiale per un gioco destinato all'intrattenimento è di per sé estremamente inappropriato e insensibile", si legge nella dichiarazione, tradotta in inglese da SBS. L'associazione ha inoltre sottolineato che numerose persone coinvolte direttamente o indirettamente nella tragedia continuano a soffrire per il trauma subito. "Se lo sviluppatore del gioco possiede anche solo un minimo di educazione e sensibilità nei confronti delle vittime, dovrebbe intervenire tempestivamente per correggere la situazione", prosegue il comunicato.