Call of Duty: Warzone, tutto quello che c'è da sapere sulla Stagione 1

Qualcosa delle novità presenti, tra elementi estetici e lotta ai cheater , era già emerso lo scorso settembre, mentre di recente abbiamo visto che una delle novità più interessanti è l'introduzione del meteo variabile , ma vediamo il quadro più completo delle caratteristiche della Stagione 1.

La Stagione 1 di Call of Duty: Warzone inizierà il 6 novembre e si integrerà con Modern Warfare 4 per quanto riguarda l'ambientazione e alcuni elementi della storia di contorno, sebbene rimanga comunque separato sotto molti aspetti.

A questa si affiancherà Zodiac , una nuova mappa dedicata alla modalità Ritorno (Resurgence), caratterizzata da un'arena compatta e frenetica costruita attorno al quartier generale e agli stabilimenti di produzione di droni della DRC Advanced Systems.

Novità sul fronte del gameplay

La Stagione 1 introdurrà inoltre diverse novità sul fronte del gameplay, tra cui gadget inediti come il Lanciatore di carrucole (Zipline Launcher) e il Drone arpione (Grabber Drone), oltre a nuovi elementi interattivi dello scenario, come barili di carburante e coperture spostabili a spinta.

Non mancheranno le nuove mimetiche Royalty, i Potenziamenti per le armi (Weapon Augments) e le Operazioni a terra (Ground Ops), che contribuiranno a rendere gli scontri ancora più dinamici e strategici.

Per quanto riguarda le modalità disponibili al lancio, i giocatori potranno cimentarsi in Battle Royale e Ritorno, entrambe accessibili anche nella variante Casual, insieme a Punto di raduno (Rally Point), Ritorno massiccio e Ritorno equipaggiato (Loaded Resurgence). L'offerta si espanderà ulteriormente a metà stagione con l'arrivo di Ritorno estremo e Razzi e Cecchini.

A completare il pacchetto di contenuti ci sarà una selezione aggiornata di Specialità (Perk), comprese le nuove Specialità Élite, oltre a un equipaggiamento rinnovato che comprenderà strumenti Tattici e Letali, Potenziamenti da campo e Serie di uccisioni (Killstreak). Anche il parco veicoli sarà protagonista, con mezzi utilizzabili per gli spostamenti via terra, via mare e via aria, offrendo ai giocatori diverse soluzioni per affrontare le situazioni di combattimento.

Infine, gli appassionati potranno puntare alle nuove Mimetiche Maestria di Warzone, pensate per premiare le ore trascorse sul campo di battaglia e valorizzare i progressi raggiunti. Nel complesso, la Stagione 1 si prospetta come un aggiornamento particolarmente corposo, destinato a rinnovare l'esperienza di Warzone attraverso mappe, modalità e meccaniche inedite.