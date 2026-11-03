L'update 1.7 di Stardew Valley sarà il più grande di sempre, secondo ConcernedApe

La versione 1.7 di Stardew Valley è stata annunciata lo scorso anno, ma inizialmente Eric Barone non ha svelato molti dettagli sui contenuti in arrivo. Nei mesi successivi, lo sviluppatore ha però iniziato ad anticipare alcune delle novità previste, tra cui la possibilità di sposare due personaggi particolarmente amati e richiesti dalla community. A quanto pare, queste saranno soltanto alcune delle aggiunte in programma: l'aggiornamento sarà come il più grande mai realizzato per il celebre simulatore.

Le possibili novità

A rivelare queste informazioni è stato lo stesso Eric Barone durante un concerto della Stardew Valley Symphony of Seasons, tenutosi al Red Rocks Amphitheatre in Colorado. Le sue dichiarazioni sono state successivamente riportate su Reddit da un utente presente all'evento. Durante il suo intervento, lo sviluppatore ha colto l'occasione per ringraziare i fan, ricordando come avesse iniziato a lavorare al gioco con un computer scadente, senza immaginare che sarebbe riuscito a raggiungere un successo così straordinario. Potete ascoltare il suo intervento nel video sottostante, a partire dal minuto 2:37.

Barone ha poi confermato di essere ancora al lavoro sull'aggiornamento 1.7, sottolineando che il meglio deve ancora arrivare e che ci sono tantissime novità in programma. Secondo lo sviluppatore, infatti, Clint e Sandy rappresentano soltanto una piccola parte dei contenuti previsti: l'update riserverà diverse sorprese e sarà il più grande mai realizzato per Stardew Valley. Ha inoltre aggiunto che, con ogni probabilità, arriverà nel corso del prossimo anno.

Sandy e Clint sono due personaggi particolarmente richiesti

Tra le novità già anticipate per l'aggiornamento 1.7 troviamo la possibilità di sposare Clint e Sandy, due personaggi da tempo richiesti dalla community. Le aggiunte, tuttavia, non si limiteranno alle relazioni sentimentali: Barone ha infatti anticipato anche l'introduzione di una nuova tipologia di fattoria. Considerando le dimensioni dell'aggiornamento, che dovrebbe superare persino le versioni 1.5 e 1.6, non è da escludere l'arrivo di nuove regioni, festival e tanti altri contenuti gratuiti.

Al momento non sono stati condivisi ulteriori dettagli sulle novità in programma né una data di uscita precisa. Non ci resta quindi che attendere nuovi aggiornamenti da parte di ConcernedApe per scoprire altre informazioni.